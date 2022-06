Impianto irriguo nel Fucino, Verrecchia: “Confermato che i fondi torneranno alla Regione Abruzzo”

Avezzano. “Questa mattina ho partecipato all’incontro, presso il Ministero per il Sud e la coesione territoriale, con una delegazione di amministratori marsicani e di categoria per l’impianto irriguo del Fucino. L’incontro presieduto dall’onorevole Russo, consigliere del Ministro Cafagna, ha ribadito quanto sempre sostenuto dal Presidente Marco Marsilio ossia che i fondi per tale opera inseriti nel cosiddetto accordo Provenzano torneranno alla Regione Abruzzo o attraverso l’FSC o il CIS”.

A parlare è l’avvocato avezzanese Massimo Verrecchia, capo del Gabinetto della Regione Abruzzo.

“Un ringraziamento all’onorevole Russo per aver ribadito il costante e continuo lavoro con la Regione Abruzzo grazie al quale al quei fondi non sono stati persi per mancata progettazione cosa ora possibile con l’affidamento all’Arap data da questa amministrazione”.