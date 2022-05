Incendio Gea, scatta il divieto uscire di casa e aprire le finestre. Scuole chiuse (Video)

San Vincenzo Valle Roveto. Continua a bruciare l’area dove si trova lo stabilimento Gea in località San Giovanni Nuovo di San Vincenzo Valle Roveto. Le fiamme si sono diffuse questa mattina nell’azienda dedita alle attività di recupero dei rifiuti industriali e speciali, alla raccolta, trasporto e smaltimento della differenziata.

Il Comune di San Vincenzo ha invitato tutti i residenti a tenere le finestre chiuse in via precauzionale. Il Comune di Balsorano, che confina con la zona dove si trova lo stabilimento, a causa dell’incendio ha emesso un’ordinanza apposita invitando i cittadini a disattivare gli impianti di areazione, tenere chiusi gli infissi e uscire di casa se non per casi strettamente necessari. Per domani in tutte le scuole di Balsorano l’attività didattica sarà sospesa.

