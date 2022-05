In fiamme l’impianto di rifiuti Gea di San Vincenzo Valle Roveto, forti raffiche di vento nutrono il rogo

San Vincenzo Valle Roveto. Paura nella zona industriale di San Vincenzo Valle Roveto, nella località Piana della Mola, dove un vasto incendio sta interessando l’impianto della società Gea.

Le fiamme stanno interessando la struttura dell’azienda dedita alle attività di recupero dei rifiuti industriali e speciali, alla raccolta, trasporto e smaltimento della differenziata.

Sul posto i vigili del fuoco di Avezzano che stanno tentando in tutti i modi di domare l’incendio che rischia di bruciare anche l’interno. Non è la prima volta che l’impianto è interessato da un rogo. Un precedente ci fu il 2 luglio del 2019. Le operazioni di spegnimento sono particolarmente difficoltose per via delle forti raffiche di vento.