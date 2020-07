In pochi minuti direttamente a casa: pizze, primi, secondi e insalatone, chiama Stuzzicò!

Servizio a domicilio in pochi minuti ad Avezzano ma non solo! Dopo l’attivazione delle consegne a casa durante il periodo del lockdown, Stuzzicò Avezzano continua a garantire il servizio ai propri clienti, sia a pranzo che a cena. Il ristorante si trova in via Cavour ad Avezzano, a due passi dallo svincolo della Superstrada ed è ormai diventato un punto di riferimento per tutti i lavoratori dell’indotto del nucleo industriale.

Tutti i piatti presentati ai clienti arrivano direttamente dalla tradizione della cucina italiana tanto che il motto scelto per il locale è diventato “Mangia sano, mangia italiano”.

Grazie all’abbinamento di gusti che passano per la pasta cucinata alla carbonara, all’amatriciana o al pesto, per le carni accompagnate con le verdure saltate o in agro, fino alle insalate arricchite con olive, mais, mozzarelle e pomodori, si riesce veramente a soddisfare ogni tipo di palato.

Il servizio all’interno del locale è veloce, tipico delle attività che accolgono lavoratori per le pause pranzo aziendali e con la stessa modalità è stato pensato il servizio con cui si portano i pasti a domicilio, attivato nell’ottica di chi sta svolgendo il proprio lavoro con lo smart working.

Stuzzicò però non è solo pranzo e pizzeria veloce ma è anche la soluzione ideale per le feste di compleanno. E se a oggi è difficile pensare di festeggiare in un locale dove ancora viene chiesto di avere un atteggiamento responsabile con un distanziamento che permette di difendersi dal contagio del Coronavirus, perché non pensare di fare un party all’aperto in giardino o su un prato con tanti tranci di pizza colorati e appetitosi?

Lo staff di Stuzzico aspetta le vostre prenotazioni allo 0863 444343.

#adv #advertising