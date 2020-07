Stuzzicò, la cucina e la pizza della tradizione italiana che “tentano” anche i più piccoli

Il pane, le focacce e la pizza vengono dalle farine dei mulini locali e arrivano ai clienti solo dopo ore e ore di lievitazione, in modo da essere sempre soffici e profumate. Le verdure sono cotte, grigliate o fresche e arrivano per di più dalle colture del Fucino. La carne è degli allevatori locali ed è cucinata secondo la tradizione della cucina italiana. E non mancano nemmeno tante irresistibili “tentazioni” per i più piccoli.

Mangia sano… Mangia italiano

Roberto D’Arcangelo, proprietario di Stuzzicò, pizzeria e ristorante che si trova in via Cavour, è originario della Puglia, di Foggia e l’offerta del suo locale ricorda proprio l’abbondanza delle tavole del Sud.

Stuzzicò ad Avezzano è diventato un punto di riferimento per pranzi e cene di tutto per tutti i lavoratori dell’indotto del nucleo industriale ed è facilmente raggiungibile anche da chi passa nella Marsica solo occasionalmente. Si trova, infatti, a pochi passi dallo svincolo della Superstrada che porta a Sora.

Chi arriva nel locale di D’Arcangelo sa che può mangiare in poco tempo – è l’ideale quindi per chi ha pause per necessità veloci – ma sa anche che può trovare piatti gustosi e sani.

Tant’é che lo slogan scelto per caratterizzare il marchio è proprio “Mangia sano, mangio italiano”.

Piatti tipici e prodotti locali a prezzi modici

«I prodotti utilizzati nella nostra cucina sono quelli che arrivano dal territorio», racconta D’Arcangelo, che gestisce l’azienda che ha 11 dipendenti che arrivano da ogni parte della Marsica, «se da un lato la velocità sia per noi un cavallo di battaglia, dall’altro abbiamo scelto di non rinunciare alla qualità. I piatti vengono maggiormente dalla tradizione culinaria abruzzese ma seguono anche le richieste dei nostri clienti, soprattutto di quelli più affezionati».

Stuzzicò propone ogni giorno menu a prezzi fissi. Con poco più di sette euro, ad esempio, si mangia una bistecca e un contorno accompagnati da un pezzo di focaccia bianca e l’acqua.

Pizza e tante altre gustose pietanze per i bambini

Stuzzicò è una “soluzione golosa” anche per i più piccoli. “Approdo” di tanti genitori che lo scelgono per consumare un pasto tra una commissione e un’altra, l’area pizzeria difficilmente non trova i consensi dei bambini, spesso capricciosi tra un “non voglio mangiare le verdure” oppure questo è “verde e non mi piace”.

Per “tentare” i più piccoli si può scegliere tra una vasta gamma di prodotti che vanno dalle mozzarelle e le scamorze “in carrozza”, anche nell’opzione dell’aggiunta di speck, fino agli arancini, con il cuore di melanzane o prosciutto cotto, con il ragù o bianchi con lo zafferano.

Lockdown e avvio delle consegne a domicilio

Per tutti i piatti della ristorazione e della pizzeria è prevista anche la consegna a domicilio. «Come tanti altri colleghi del settore abbiamo risentito della dura ‘botta’ del lockdown», conclude D’Arcangelo, «consegnare a domicilio i nostri piatti è un valore aggiunto del locale che ci dà la possibilità anche di fidelizzare maggiormente i clienti. In tanti, ad esempio, stanno lavorando in smart working e con questa nuova modalità riusciamo a raggiungere anche chi preferisce non allontanarsi da casa per esigenze lavorative, più che altro di tempo».

Info e prenotazioni: 0863 444343

#adv #advertising