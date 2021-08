Il nuovo B&b La Rondine a Tagliacozzo: è il più bel luogo dove dormire nella Marsica? (foto)

La nona edizione di Gironi divini 2021 inizia a prendere forma. La manifestazione – che quest’anno si terrà in tour come vi abbiamo raccontato qui – è pronta a regalare forti emozioni agli appassionati del vino della Marsica e non solo. Ma prima… spazio alle degustazioni a porte chiuse da parte della giuria tecnica per decretare i migliori vini per ogni categoria da presentare alle finali pubbliche del concorso.

Parliamo di giornalisti, esperti enogastronomici, sommelier, enologi e distributori che oltre a valutare e redigere una breve nota di degustazione alla fine di ogni assaggio, verranno accompagnati a scoprire le bellezze del territorio con visite guidate nei luoghi più significatavi… perché Gironi divini è anche questo: andare alla ricerca di ciò che di più bello ci riserva la nostra regione.

E per ospitare alcuni membri della giuria, l’organizzazione ha scelto una struttura nuova, da poco inaugurata, che lascia senza fiato per bellezza e posizione. Parliamo del b&b “La Rondine”, nel centro storico di Tagliacozzo.

Un luogo nato in seguito a un lavoro di maniacale “restauro conservativo” durato sette anni, per riportare alla luce le caratteristiche architettoniche di un antico edificio situato al centro del comune marsicano e accostarle alla modernità di un arredamento raffinato. Un ambiente accogliente, di rara bellezza per gli standard del nostro territorio, che abbraccia tradizione e avanguardia.

E’ stato questo il progetto ideato e realizzato dal titolare Zeqir Met, albanese “trapiantato” nella Marsica da ormai circa 20 anni e titolare di una nota attività edile locale.

3 stanze che rispondono a criteri di romanticismo, eleganza, pulizia e comfort, alle quali verranno aggiunte entro la fine dell’anno altre due suites di ampia metratura, che candidano “La Rondine” a diventare uno dei punti di riferimento nella Marsica e dintorni per un soggiorno in totale relax e benessere.

