Il dottor Fabrizio Venturini promosso a dirigente superiore medico della Polizia di Stato

Avezzano. Fabrizio Venturini, già funzionario Direttore della Prima Divisione Affari Generali della Direzione Centrale di Sanità della Polizia di Stato, oggi pomeriggio è stato promosso da primo dirigente medico della Polizia di Stato a dirigente superiore medico, un ruolo che nella gerarchia militare corrisponderebbe a generale.

Il medico tagliacozzano, già l’anno scorso si era distinto durante l’emergenza Covid (ne parlammo già qui), quando venne selezionato per far parte della task force voluta dal ministro della salute Roberto Speranza, una task force che doveva coordinare 24 ore su 24 le azioni da mettere in campo per evitare la diffusione dell’epidemia del virus Covid-19 nel nostro paese. In virtù di questo importante riconoscimento già l’anno scorso lo inserimmo nella classifica dei personaggi più influenti della Marsica, dove si classificò all’ottavo posto (ne parlammo già qui). Quello di oggi è un ulteriore riconoscimento nei confronti di un illustre personaggio della Marsica, capace di rappresentare la Polizia di Stato ai massimi vertici.