La classifica dei marsicani più influenti del 2020: in testa Christel, la bambina che ha ideato il peluche Ikea

Torna anche quest’anno l’attesissima classifica dei personaggi più influenti della Marsica. Un appuntamento che dura ormai da diversi anni e che è diventato una tradizione di fine anno sia per MarsicaLive che per AbruzzoLive. La classifica è un modo per fare luce sui personaggi che, in un modo o nell’altro, hanno fatto parlare di loro durante quest’anno. Oltre a imprenditori, politici e personaggi dello spettacolo più in vista, immancabili nei primi posti della lista, ci sono anche delle personalità nuove e forse inaspettate. All’interno della classifica vi sono le figure più influenti, intese come comunicatrici che ogni giorno tengono viva la società, nei propri ambiti e non solo, modellando il modo di pensare e di vivere di un’intera comunità o di un determinato ambito.

L’elenco, come ogni anno, è stato creato valutando numerosi fattori e tenendo conto anche dei personaggi presenti nelle classifiche degli anni precedenti. I nomi sono stati votati da una rappresentanza di diverse centinaia di lettori di MarsicaLive, a cui sono state aggiunte delle new entry che hanno avuto una grande crescita nel corso dell’anno che sta per terminare. Ai voti dei lettori sono stati quindi assegnati punteggi di “peso”, estrapolando e incrociando gli articoli di cronaca del 2020, che hanno tenuto conto del grado di popolarità su media e sui social, per poi incrociarli secondo l’ambito d’influenza. Infine è stato assegnato un coefficiente, maggiore in base a ciò che il personaggio ha fatto di rilevante per il sociale, per la cultura, per l’arte, lo sport o la comunicazione, in special modo per l’anno in corso. Tutti questi parametri hanno dato vita alla classifica che segue.

1) Christel. Al primo posto della classifica 2020 troviamo Christel, la bambina di Pescina che ha vinto il contest Ikea disegnando il pupazzo “Lamma”, un peluche della nuova collezione limitata Sagoskatt 2020, che Ikea ha iniziato a commercializzare in tutti gli store del mondo da ottobre 2020. Il disegno di Christel è rientrato tra i sei vincitori, superando il contest mondiale a cui hanno partecipato più di 71.000 disegni di altrettanti bambini. L’intero ricavato della collezione Sagoskatt verrà donata da Ikea ad associazioni locali che si occupano di problematiche infantili.

2) Maurizio Paoloni. Al secondo posto della classifica troviamo il medico di Avezzano che, nonostante fosse in pensione, ha deciso di rindossare il camice e di tornare di nuovo in trincea. Maurizio Paoloni, già direttore di malattie infettive all’ospedale di Avezzano, ha fatto la scelta a dir poco coraggiosa di tornare in corsia, per aiutare colleghi e amici medici in prima linea, in affanno durante la terribile seconda ondata di Covid che ha travolto la Marsica.

3) Nina Palmieri, la nota iena avezzanese, quest’anno guadagna il terzo gradino del podio. Personaggio e volto noto della tv italiana, è sempre in prima linea con le sue inchieste esclusive e con i suoi servizi seguitissimi nella celebre trasmissione di Italia Uno “Le iene”, di cui ora è conduttrice. Spesso avvistata in giro per la Marsica, a caccia di storie interessanti da portare all’attenzione del grande pubblico, in molti si sono chiesti se dietro l’ultimo servizio delle Iene sulla sanità marsicana non ci fosse lo zampino della Iena Avezzanese. Lodevole la sua battaglia per Carlo, l’anziano dal cuore grande rinchiuso contro la sua volontà in una rsa.

4) Leonardo Sterpetti anche quest’anno si piazza in quarta posizione. L’imprenditore, oltre ad essere il main sponsor dell’Avezzano Calcio e a detenere l’utile più alto di tutte le aziende marsicane, è sempre molto attento alle esigenze del territorio. Dopo l’ambulanza donata l’anno scorso alla Croce Rossa di Avezzano, quest’anno in piena emergenza Covid si è offerto di acquistare il tanto agognato macchinario per il processamento dei tamponi.

5) Umberto Di Carlo resta nella top5 delle personalità più influenti del territorio. Personaggio vulcanico e poliedrico che ama definirsi agricoltore a titolo principale e imprenditore per caso, è il patron della Tekneko Sistemi Ecologici srl, una società con oltre mille dipendenti, leader a livello nazionale nei servizi di igiene urbana con sedi e comuni serviti in Abruzzo, Lazio e Puglia. Quest’anno, vista l’emergenza Covid, la Tekneko ha deciso di destinare il budget dei regali di Natale alla Caritas dei Marsi e altri enti e associazioni benefiche di Lazio e Puglia.

6) Lino Guanciale, più volte vincitore di questa classifica, anche quest’anno si piazza tra i dieci più influenti della Marsica. L’attore avezzanese, ormai una presenza fissa nel mondo della televisione e ambasciatore Unhcr (Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati), è instancabile e sempre disponibile quando si tratta di supportare qualsiasi iniziativa benefica o culturale della Marsica. Continua anche per quest’anno il suo impegno per la valorizzazione della stagione teatrale del Teatro Dei Marsi, di cui è direttore artistico dal 2017.

7) Giovanni Di Pangrazio. Al settimo posto più che una new entry abbiamo un deja-vu, che torna nei posti alti della classifica dopo aver vinto le elezioni comunali di ottobre. Di Pangrazio, dopo aver vinto una combattuta e lunghissima campagna elettorale, protrattasi per mesi a causa dell’emergenza Covid, è riuscito a riprendersi il posto da primo cittadino.

8) Fabrizio Venturini. Ancora un medico nella top10. Primo dirigente medico della Polizia di Stato (colonnello), con funzione di direttore della Prima Divisione Affari Generali della Direzione Centrale di Sanità della Polizia di Stato, il tagliacozzano Venturini ha fatto parte della task force istituita dal ministro della salute Roberto Speranza ad inizio pandemia. Venturini, lavorando per mesi a stretto contatto con le più alte autorità nazionali sia mediche che militari, insieme a loro ha coordinato le azioni da mettere in campo per arginare la diffusione dell’epidemia del virus Covid-19 nel nostro paese.

9) Emma Pomilio. Dopo sei romanzi tutti pubblicati per Mondadori e decine di migliaia di copie vendute all’attivo, la celebre scrittrice avezzanese sta per pubblicare il seguito del suo ultimo romanzo “I Tarquini”, dopo che questo ha riscontrato un enorme successo di pubblico in tutta Italia. Ma il 2020 è stato anche l’anno della riconferma per la celebre scrittrice avezzanese, che ha visto ripubblicato il suo romanzo sulla fondazione di Roma “Il ribelle”, all’interno della collana “Oscar Mondadori Historica”.

10) Fabrizio Guarracini. Di nuovo un medico in classifica, ma di certo non è una stranezza nell’anno segnato dalla dalla pandemia da Covid19. Il cardiologo Guarracini, con all’attivo numerose pubblicazioni scientifiche, è stato più volte agli onori delle cronache per aver portato a termine interventi cardiaci rivoluzionari in Europa.

Variegato anche il resto della classifica che vede alternarsi personaggi come Maria Proia (11°), giudice per le indagini preliminari del tribunale di Avezzano, che oltre ad essere molto presente sulla cronaca quotidiana quest’anno si è cimentata nella pubblicazione di un libro di favole per bambini, il celebre chef Franco Franciosi (22°), vincitore di un importante riconoscimento da parte del Gambero Rosso. Anche quest’anno c’è Aleandro Di Paolo (12°), l’arbitro di calcio professionista che è stato riconfermato al VAR della Serie-A, il portavoce di Unicef Italia Andrea Iacomini (23°), la presidente del Cam Manuela Morgante (35°) e come new entry il giovane Matteo Di Fabio (56°) alla guida del sindacato Militare della Finanza per l’Aquila e Teramo.

Sono molti in classifica i medici o i personaggi che in qualche modo hanno a che fare con il settore medico, come la dottoressa dello Spallanzani Angela Corpolongo (13°), seguita dalla dottoressa Lucia Di Lorenzo (14°), dal dottor Domenico Barbati (42°), dal chirurgo Tito Marianetti (62°) e da Alessandro D’Amato (64°) governatore della Misericordia Marsica/L’Aquila.

Tra i politici, immancabili un po’ ovunque in classifica, ci sono Tiziano Genovesi (19°), arrivato al ballottaggio nelle recenti elezioni di Avezzano, Filippo Piccone (24°) seguito da Massimo Verrecchia (25°) e Giorgio Fedele (29°), e i consiglieri regionali Simone Angelosante (32°) e Mario Quaglieri (34°). C’è poi anche una nutrita rappresentanza di sindaci, come Lorenzo Berardinetti (36°), da poco nominato presidente Uncem Abruzzo, il sindaco di Celano Settimio Santilli (37°), il sindaco di Aielli Enzo di Natale (38°) il sindaco di Tagliacozzo Vincenzo Giovagnorio (58°) e il sindaco di Trasacco Cesidio Lobene (67°). A questi seguono, un po’ come ex sindaci un po’ come personaggi pubblici legati alle pubbliche amministrazioni, il commissario Mauro Passerotti (49°), Omar Favoriti (68°), l’ex sindaco ed imprenditore Gabriele De Angelis (52°) e il vicesindaco di Avezzano Domenico Di Berardino (70°)

Ben rappresentato anche il mondo dell’imprenditoria, a cominciare da Mario Merolli (15°) e Valeriano Salciccia (16°), quest’ultimo amministratore delegato della Salcef, Berto Savina (17°), Marco Fracassi (18°) presidente di Confindustria Abruzzo, Piero Cipollone (21°), il direttore del centro commerciale i Marsi Pietro Di Massimo (26°), la new entry Antonio Di Cosimo (27°), proprietario di una delle realtà più affermate e innovative nel mondo della logistica integrata, l’immancabile re delle carote Walter Aureli (31°), Francesco Liberati (50°) e i fratelli Sergio e Gianfranco Celi (53°).

Per quanto riguarda gli artisti, la cultura e i personaggi del mondo dello spettacolo, apriamo con la new entry Cristiana Covone (20°) candidata per la Pixar agli Oscar dell’animazione per gli effetti speciali. Danilo Ciaccia (28°) già ambasciatore musica &cultura nel mondo a Toronto, che quest’anno ha lanciato il suo nuovo singolo “MammaMarsica”. Segue l’immancabile attore Corrado Oddi (30°), Giuliano Montaldi (33°) l’orafo ideatore dei gioielli “I Love Abruzzo”, il baritono della Scala Daniele Antonangeli (66°), il creativo Maicol Palumbo (44°), il maestro Massimo Coccia (46°), la scrittrice Roberta Di Pascasio (47°) che con il suo programma “La magia delle storie” ha portato nella Marsica decine di scrittori italiani, il fumettista James Fantauzzi (48°) autore di un meraviglioso fumetto sulla storia dei Marsi, lo storico Giovanbattista Pitoni (54°), il manager delle star Settimio Colangelo (55°), il presentatore Luca Di Nicola (60°), il fotografo Gianfranco Fortuna (69°) e l’artista Alberto Cicerone (63°) che con la sua installazione artistica ha illuminato la cattedrale di Avezzano durante questa insolita edizione del concerto di Natale.

Non mancano tra i personaggi più influenti della Marsica i rappresentanti del mondo ecclesiastico: c’è il Vescovo dei Marsi Pietro Santoro (39°), Don Vincenzo De Mario (40°) e suor Carla Venditti (45) entrambi in top-ten l’anno scorso, Don Claide Berardi (51°) e l’immancabile Don Aldo Antonelli (59°). Per i giornalisti presenti il presidente dell’ordine d’Abruzzo Stefano Pallotta (42°), per gli avvocati il presidente dell’ordine di Avezzano Franco Colucci (57°) e Roberto Verdecchia (43°).

Di seguito la classifica completa:

1 – Christel

2 – Maurizio Paoloni (tornato in corsia)

3 – Nina Palmieri

4 – Leonardo Sterpetti (imprenditore)

5 – Umberto Di Carlo (imprenditore)

6 – Lino Guanciale (Attore)

7 – Giovanni Di Pangrazio

8 – Fabrizio Venturini

9 – Emma Pomilio

10 – Fabrizio Guarracini (medico)

11 – Maria Proia

12 – Aleandro Di Paolo (arbitro serie A)

13 – Angela Corpolongo

14 – Lucia Di Lorenzo (manager sanità)

15 – Mario Merolli (imprenditore)

16 – Valeriano Salciccia

17 – Berto Savina

18 – Marco Fracassi (pres confindustria abruzzo)

19 – Tiziano Genovesi (politico)

20 – Cristiana Covone

21 – Piero Cipollone (banca d’italia)

22 – Franco Franciosi (chef)

23 – Andrea Iacomini (portavoce Unicef Italia)

24 – Filippo Piccone (politico)

25 – Massimo Verrecchia (politico)

26 – Pietro Di Massimo (direttore centro commerciale I Marsi)

27 – Antonio Di Cosimo (imprenditore)

28 – Danilo Ciaccia

29 – Giorgio Fedele (politico)

30 – Corrado Oddi (attore)

31 – Walter Aureli (imprenditore)

32 – Simone Angelosante (politico)

33 – Giuliano Montaldi (artista orafo)

34 – Mario Quaglieri (consigliere regionale)

35 – Manuela Morgante (presidente CAM)

36 – Lorenzo Berardinetti (politico-politico presidente Uncem Abruzzo)

37 – Settimio Santilli (sindaco di Celano)

38 – Enzo di Natale (sindaco di Aielli)

39 – Pietro Santoro (Vescovo dei Marsi)

40 – Don Vincenzo De Mario (parroco madonna del passo)

41 – Stefano Pallotta (Presidente ordine dei giornalisti d’Abruzzo)

42 – Domenico Barbati

43 – Roberto Verdecchia (avvocato e politico)

44 – Maicol Palumbo

45 – Suor Carla Venditti

46 – Massimo Coccia

47 – Roberta Di Pascasio

48 – James Fantauzzi

49 – Mauro Passerotti

50 – Francesco Liberati

51 – Don Claide Berardi

52 – Gabriele De Angelis

53 – Sergio e Gianfranco Celi

54 – Giovanbattista Pitoni

55 – Settimio Colangelo

56 – Matteo Di Fabio

57 – Franco Colucci

58 – Vincenzo Giovagnorio

59 – Don Aldo Antonelli

60 – Luca Di Nicola

61 – Primo Di Nicola

62 – Tito Marianetti

63 – Alberto Cicerone

64 – Alessandro D’Amato

65 – Antonio Del Corvo

66 – Daniele Antonangeli

67 – Cesidio Lobene

68 – Omar Favoriti

69 – Gianfranco Fortuna

70 – Domenico Di Berardino

