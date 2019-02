Giardini pubblici a Carsoli, il Sindaco Nazzarro: “nessun abbandono, solo denigrazione strumentale”

Avezzano. In riferimento all’articolo dal titolo: “Villa Comunale in abbadono a Carsoli, cittadino segnala sui social e l’amministrazione la fa sistemare” interviene il Sindaco di Carsoli Avv. Velia Nazzarro che nello specifico precisa quanto segue: “Spiace dover constatare quanto il citato autore di post, ancora una volta sia protagonista (sic) di denigrazione assolutamente gratuita e strumentale che danneggia l’immagine della nostra cittadina. Inoltre nel citato articolo si parla di “villa comunale in abbandono” ma tengo a precisare che i giardini pubblici di Carsoli vengono quotidianamente sistemati e puliti a dovere dal personale del nostro ente. Purtroppo alcune notti fa, atti vandalici compiuti da insensati ebbero a riversare a terra alcuni contenitori dei rifiuti. Di lì, al mattino seguente è seguito, come da routine, l’intervento di riordino ripristino e pulizia. I nostri giardini spesso sono oggetto di deturpazione e di danneggiamenti che avvengono nel cuore della notte e maggiormente il sabato notte. Una inciviltà di altri e non certo un abbadono del bene pubblico tralaltro situato in adiacenza alla sede Municipale. Le foto scattate dal signor Sandro Proia, sono antecedenti al fatto, e rilasciate probabilmente su social in concomitanza alle elezioni regionali del 10 febbraio. Nessuna segnalazione è pervenuta al Comune dal citato signore, quindi torna a distanza di tempo la solita strumentalizzazione del “cittadino” che tralaltro vive abitualmente altrove e mantiene solo la residenza ufficiale nel nostro Comune. Il ritorno in terra patria in occasione delle elezioni deve aver risvegliato il suo fare denigratorio. Per poter valutare le cose in generale, la realtà locale va vissuta quotidianamente nei suoi problemi e nelle sue potenzialità. La mia replica è rivolta alla tutela dell’immagine della cittadina che rappresento, ed unicamente per riportare la verità dei fatti in relazione all’articolo e non di certo deve intendersi risposta al postista occasionale di che trattasi.”