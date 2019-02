Villa comunale in abbandono a Carsoli, cittadino segnala sui social e l’amministrazione la fa risistemare

Carsoli. Cittadino segnala sui social l’abbandono della villa comunale e l’amministrazione si mette subito all’opera per sistemarla. Sandro Proia, esponente del Movimento 5 Stelle di Carsoli, lunedì ha lanciato un appello sui social chiedendo un intervento immediato. Nella villa che si trova nel centro di Carsoli c’erano, come documentato dalle fotografie, cestini divelti con immondizia buttata a terra, bottiglie di birra fatte a i prezzi nei pressi del monumento ai caduti e giostrine per i bambini rotte.

Uno scenario che certamente non era adatto ai frequentatori dell’area verde che sono per lo più bambini e anziani. Ieri mattina l’amministrazione guidata dal sindaco Velia Nazzarro ha fatto ripulire tutto e lo stesso Proia ha annunciato che i giardini pubblici, che si trovano a due passi dal comune, erano tornati puliti. “Ricordiamoci sempre che è un luogo frequentato esclusivamente da bambini, quindi massima attenzione”, ha precisato Proia, “speriamo che l’attore o gli attori del gesto si trovino, ma non per fargliela pagare corporalmente, ma per educarli e responsabilizzarli a un altro senso civico”.