Emergenza Coronavirus, appello del gruppo #ShoppingAvezzano: è ora di fermarsi

Avezzano. Appello unanime dei commercianti di Avezzano: è ora di fermarsi. Sono tante le attività che nei giorni scorsi ad Avezzano hanno scelto di abbassare le serrande per evitare assembramenti nei negozi. Una scelta coraggiosa che il gruppo #ShoppingAvezzano ha sostenuto e rilanciando chiedendo a tutti di seguire l’esempio dei colleghi per affrontare questa emergenza Coronarivurs.

“Moltissime attività commerciali della città hanno scelto di agire per combattere la crisi Corona Virus sospendendo le proprie attività per il bene comune”, hanno spiegato i commercianti del gruppo, “il fermarsi ora è un’azione civile che mostra la forza e il coraggio di pochi per il bene di tutti”.

In città intanto le strade iniziano a essere sempre più vuote. Bar, negozi, ristoranti, pub e ancora pizzerie e librerie hanno deciso di fermare per qualche giorno la propria attività come raccontato da MarsicaLive.

Rimarranno aperti, ma solo fino alle 18, i supermercati dove però l’ingresso sarà limitato a piccoli gruppi di persone. Il centro commerciale I Marsi, alla luce del decreto del presidente del consiglio dei ministri, ha rivisto l’orario. L’ipermercato rimarrà aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 21 e domenica dalle 9 alla 20. I negozi della galleria commerciale dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19, sabato e domenica chiusi.