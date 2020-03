Coronavirus, tante attività di Avezzano abbassano le serrande: atto dovuto, teniamo duro

Avezzano. L’emergenza del coronavirus ferma le attività commerciali nella Marsica. Sono molti, ad Avezzano, i negozi che stanno momentaneamente abbassando le serrande a tutela della salute dei cittadini.

Negozi di estetica, bar e ristoranti a seguito del decreto ministeriale a firma del premier Giuseppe Conte hanno deciso di chiudere per tutelare i propri dipendenti e rispettare il documento. Una decisione difficile che però mira a rispettare i clienti e la loro salute. La scelta di chiudere è stata annunciata, quasi in tutti i casi, sui social con un invito chiaro a tutta la comunità a non arrendersi e a tenere duro, perché con l’aiuto e la responsabilità di tutti la situazione tornerà alla normalità.

Estetica Silvia, centro benessere al centro della città di Avezzano, “da domani 10 marzo sarà chiuso.

La riapertura verrà comunicata telefonicamente e tramite i social”.

Chiudono anche i bar, a tutela dei giovani che si riuniscono il sabato sera e il weekend nei locali della movida avezzanese. “Abbiamo preso la decisione di chiudere l’attività”, spiegano i titolari del bar Soho Cafè di via Garibaldi in un video su Facebook, “considerato il fatto che siamo riusciti a gestire le linee guida del Governo solo all’interno del locale, ma non all’esterno. C’è stato assembramento di persone e una calca che non riusciamo ad evitare. Per la nostra e vostra salute ci sentiamo in dovere di chiudere fino a data da destinarsi, fino alla risoluzione dell’emergenza”.

Chiude anche il Vino di Sup, uno dei locali più frequentati di Avezzano, e lo annuncia tramite social. “Amici del Vino di Sup”, si legge nel messaggio, “dopo i recenti provvedimenti governativi a tutela della salute pubblica, abbiamo deciso che da domani e per i prossimi giorni saremo chiusi. Qualche giorno di tranquillità ci farà tornare più sereni, con la speranza che la situazione generale migliori. Su con la vita e grazie per la comprensione. Teniamo duro”.

Anche Le Chevalier annuncia di fermarsi “vista la situazione critica per tutelare la salute di tutti resterà chiuso fino a nuovo comunicato, ci scusiamo per il disagio. Ci vedremo presto”. Non solo bar ma anche alcuni negozi di abbigliamento decidono di fermarsi per far fronte a questa emergenza. Porte chiuse anche a L’Osteria di Corrado, ristorante di via Garibaldi.

Abbassa le serrande dell’attività anche Happy Wok, ristorante di cucina internazionale, orientale e italiano. “A seguito delle vigenti disposizioni governative emanate nel mese di febbraio e marzo in materia di misure urgenti dettate dal contenimento del contagio del Covid-19”, scrivono alla clientela, “la direzione del locale, pur essendo a norma con ogni disposizione inerente la sicurezza all’interno della sala e sui prodotti alimentari somministrati, allo scopo di rispettare e tutelare la propria affezionata clientela, comunica che sino alla fine di marzo 2020 il locale rimarrà chiuso. Per ogni variazione in caso di apertura anticipata o posticipata sarà nostra cura comunicare la data esatta sulla nostra pagina Facebook”.

“Credo sia arrivato il momento di mettere in campo tutto il nostro senso civico”, fa sapere il negozio di abbigliamento M’Art Concept Store ad Avezzano, “più avanti potrebbe essere troppo tardi. Con grande sacrificio il negozio da oggi rimarrà chiuso: è arrivato il momento di anteporre a tutto la nostra salute e di tutto il territorio. Le indicazioni sono chiare. Un grande abbraccio virtuale e #restiamoacasa”.