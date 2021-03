Eccoli, sono pronti: arrivano nei supermercati della Marsica i Bignè di San Giuseppe!

Qualche giorno fa vi abbiamo chiesto se li preferivate fritti o cotti al forno (Clicca qui per leggere l’articolo: Bignè di San Giuseppe, fritti o al forno: e voi, come li scegliete?).

Oggi le notizie sono due:

Uno. Siamo stati anche noi nel laboratorio di Luco dei Marsi di Dolce & Pane Candida e abbiamo assaggiato i loro irresistibili Bignè di San Giuseppe. Due. Che in realtà è anche quella più importante: da oggi i bignè li trovate in vendita, oltre che nel forno di via Garibaldi a Luco, anche nei supermercati della Marsica, rivenditori dei dolci elaborati da Cristina e i suoi collaboratori!

Chiaramente adesso sarete curiosi di sapere quale bignè abbiamo scelto!

E allora confessiamo: quello fritto ha vinto!

Ma non per sapore, sia chiaro, entrambe le versioni sono golose e gustose anche se in maniera diversa (in quelli cotti al forno su c’è l’amarena che regala un contrasto apprezzabile per gli amanti dei sapori di una volta) ma il bignè fritto conserva in sé quella soddisfazione senza eguali seguita subito da un piccolo senso di colpa… A cui davvero non si può rinunciare!

Ironia a parte… I bignè fritti, tipici dolci da regalare in occasione della Festa del Papà del 19 marzo, hanno una caratteristica impareggiabile. Lo scricchiolare della crosticina tipica del fritto che affonda in una morbida crema amalgamata alla panna che nessun senso di colpa riuscirà mai a battere.

A voi a questo punto non resta altro che assaggiarli e farci sapere quale versione preferite!

