È tempo di ristrutturazioni: da Imitica rubinetteria, ceramiche e box doccia per un nuovo look del bagno

Rubinetteria, ceramiche, lavabi, vasi, tutto per la zona doccia o la zona vasca. Una vasta gamma di prodotti nell’ottica della valorizzazione dell’artigianato Made in Italy e allo stesso tempo della perfezione funzionale e della bellezza estetica che scaturisce dalla cura del design.

È tempo di ristrutturazioni!

Siamo in estate ed è tempo di ristrutturazioni e cambiamenti. Perché spesso anche cambiare gli ambienti in cui si vive, rendendoli più confortevoli, più belli, vuol dire inziare a prendersi cura di sé, passando per gli spazi in cui si trascorre del tempo, in serenità, in casa.

Sono tante le offerte e le proposte attive a I.m.i.t.i.c.a, lo store in Piazza Castello ad Avezzano, dove è disponibile tutto il necessario per rifare il look al proprio bagno.

Sì, perché a volte sono proprio gli spazi riservati alla doccia e alla vasca da bagno, quelli in cui ci ritagliamo un po’ di tempo solo per noi, staccando la spina e regalandoci un po’ di relax.

Le soluzioni sono tante e si adattano a tutte le esigenze del cliente.

Se si vuole ad esempio trasformare una vecchia vasca da bagno in una doccia più funzionale ai bisogni magari legati all’età o se ci si vuole regalare un idromassaggio.

Lo staff di I.m.i.t.i.c.a. offre consulenze nella scelta dei materiali e degli accessori e grazie a competenza e professionalità acquisiti in tanti anni di attività, segue i propri clienti in tutto l’iter, dalla modalità di acquisto fino a al montaggio e alla manutenzione.

Si passa dai lavabi dalle forme leggere, con spessori ridotti e lineari, proposti in molteplici dimensioni in un’ampia gamma di colori come bianco, nero, sabbia e ottanio, alle finiture mat e lucide della bathroom collection delle ceramiche italiane Galassia.

E poi alla collezione dalle forme raffinate e leggere che trae ispirazione dalla natura e dà la sensazione di un’eleganza impalpabile della gamma Connect Air del catalogo Idealstandard.

La collezione completa include mobili e arredi in grado di trasformare il bagno in un “santuario lussuoso e inondato di luce”, senza compromessi sulla praticità o la funzionalità.

Soluzioni adattabili a ogni tipo di spazio ed esigenza sono anche quelle offerte per i box doccia. Tra i cataloghi c’è quello di Emibox, produzione cabine doccia, sempre attento a ogni abbinamento dei cristalli con le finiture che si definiscono in box confortevoli e dal taglio moderno.

Per chi è pronto poi ad osare di più si può giocare con originali giochi di luce, regalati da tanti colori per abbinamenti tono su tono, contrasti decisi o pose monocromatiche delle ceramiche Elios.

Imitica Paciotti ad Avezzano

Imitica è acronimo di Impianti, Manutenzioni, Installazione, Termici, Idrici, Condizionamenti e Antincendio.

L’azienda della famiglia Paciotti nasce dall’esperienza di Franco Paciotti, negli anni ’70, poi tramandata ai suoi tre figli: Bruno, il maggiore, che è oggi il responsabile di tutta l’area tecnica, Christian che si occupa dell’impiantistica e Paola che guida lo store aperto in piazza Castello nel 2012, con tutta l’area della segreteria e dell’amministrazione.

Competenza, professionalità e affidabilità hanno fatto sì che la società prendesse piede anche fuori dalla Marsica. Imitica, infatti, ha svolto lavori, tra gli altri, anche ad Olbia, in Sardegna, a Catania, in Sicilia, a Roma, Frosinone e a Sora nel Lazio, ad Ancona, nelle Marche.

I tecnici di Imitica continuano ad investire sulla continua formazione e pertanto riescono ad ottenere certificazioni che poi vengono rilasciate al cliente come garanzia sui lavori eseguiti.

Imitica si occupa anche di sanificazione degli ambienti oltre che degli impianti, di energie rinnovabili, di vendita e manutenzione sulle caldaie e lavori legati all’ecobonus.

Lo store si trova in Piazza Castello, numero 8, ad Avezzano, in provincia dell’Aquila