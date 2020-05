Sanificazione degli impianti di aerazione, Paciotti: fondamentali contro il virus per la sicurezza dei fruitori

Avezzano. Cosa si può annidare nel sistema di areazione del nostro appartamento o del centro commerciale che frequentiamo maggiormente? Virus e batteri che oggi più che mai vanno eliminati attraverso specifici processi di sanificazione. Si tratta di un’attività mirata che ha l’obiettivo di rendere salubre l’ambiente e impedire agli aeratori e a tutti quegli strumenti atti a rinnovare l’aria in negozi, ristoranti, bar, ma anche istituti di credito, uffici e aree comuni di grandi infrastrutture di non propagare virus di qualsiasi tipo che possono essersi annidati all’interno.

Un processo quindi complesso che necessita di strumenti e prodotti specifici attraverso i quali si possono sanificare nel migliore dei modi i macchinari e assicurare all’ambiente in cui ci si trova e a chi li frequenta la giusta sicurezza. Una sicurezza che, nella fase due dell’emergenza coronavirus, viene richiesta a gran voce sia dai titolari delle attività, sia dai fruitori.

“Il nostro settore è cambiato molto dall’avvento del covid19”, ha spiegato Bruno Paciotti, della Imitica srl di Avezzano, azienda che si occupa di impiantistica, termoidraulica e sanificazione, “ora i clienti sono molto più attenti e fiscali perché hanno paura e temono per la loro salute. Noi abbiamo un’esperienza di anni e anni di lavoro e aggiornamento continuo e questo ci permette di stare al passo con i tempi e conoscere i prodotti da utilizzare”.

La sanificazione che prima veniva richiesta periodicamente da grandi e piccole aziende ora è diventata invece una sorta di routine che ha come unico obiettivo quello di garantire la sicurezza di chi frequenta gli ambienti per lo più affollati e che necessitano di un continuo ricircolo dell’aria.

“Ci siamo sempre occupati di sanificazione”, ha continuato Paciotti, “operando nel settore degli impianti tecnologici per studi medici, centri commerciali, negozi ecc, facevamo sempre l’intervento con pulizia filtri, lavaggio interno delle apparecchiature che mandano l’aria negli spazi e igienizzazione. Con il coronavirus abbiamo adottato apparecchiature ancora più particolari per contrastare ogni tipo di virus. I clienti ora ci chiedono per lo più una manutenzione a breve tempo, anche ogni 15 giorni. E poi non si fermano solo all’intervento prima del noto 4 maggio per poter sanificare tutto e ripartire. Ci chiedono un sistema di manutenzione ordinaria a breve tempo e ripetitiva e noi la garantiamo con prodotti specifici che vengono forniti da aziende del settore in questo periodo oberate di lavoro”.

La Imitica srl che ha sede ad Avezzano si muove su tutto il centro Italia. La squadra di lavoro, guidata da Paciotti, in questi giorni lavora senza sosta per garantire un servizio di qualità ai propri clienti. Oltre alla sanificazione si occupano anche di trattamenti all’ozono per gli ambienti domestici e non solo sempre con l’obiettivo di garantire sicurezza a chi li frequenta.

“Grazie al trattamento con l’ozono”, ha concluso Paciotti, “ogni 10 giorni facciamo la sanificazione di grandi e piccoli ambienti. Si può fare anche nelle abitazioni dove consigliamo di sanificare i condizionatori con prodotti specifici per evitare che possano propagare dei virus. Ringraziamo quanti in questo momento hanno deciso di affidarsi a noi per igienizzare i propri spazi e assicurare la dovuta sicurezza ai dipendenti e ai frequentatori. Penso per esempio a Gaetano Miranda titolare del Mc Donald’s di Avezzano e dell’Aquila e a tanti come lui che puntano ogni giorno a tutelare sia i lavoratori, sia i fruitori dei loro spazi”.

