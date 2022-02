Due milioni di euro per la Cintarella e 4 per la Simbruina, è ufficiale: Cipess approva interventi

L’Aquila. Due milioni di euro per la sistemazione delle strade provinciali e comunali del comprensorio del Fucino (Cintarella) e quattro milioni di euro per la sistemazione della strada provinciale 63 Simbruina, nel tratto di competenza della Provincia dell’Aquila. È ufficiale. L’annuncio viene dato dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

Il Cipess nella seduta del 15 febbraio ha approvato il programma di interventi relativi alla viabilità provinciale e comunale presentato dalla Regione Abruzzo oltre a finanziare con ulteriori cento milioni di euro il progetto di velocizzazione della linea ferroviaria Pescara-Roma.

Le risorse, per un ammontare di 29,2 milioni di euro, andranno a dotare i territori di tutte e quattro le province abruzzesi di una viabilità più adeguata e più sicura, soprattutto verso le aree interne. 7,85 milioni vengono destinati a interventi in provincia dell’Aquila; 8,7 in provincia di Chieti; 7,25 in provincia di Teramo e 5,4 in provincia di Pescara.

“Ringrazio gli uffici competenti, i Comuni e il sottosegretario D’Annuntiis che sono riusciti, in tempi brevi, a garantire la presentazione dei progetti al fine di riuscire a ottenere questi finanziamenti. Purtroppo alcuni progetti sono rimasti fuori da questa delibera di approvazione a causa di ritardi da parte di alcune amministrazioni locali. Non si tratta, fortunatamente di fondi perduti ma di somme che, una volta regolarizzato l’iter burocratico verranno portate in approvazione nelle prossime sedute.

In molti casi si riuscirà, una volta aperti i cantieri, a risolvere delle criticità che Province e Comuni avevano segnalato da parecchio tempo, per alcuni si tratta di progetti in attesa da diversi anni. L’obiettivo è quello di potenziare e migliorare la sostenibilità delle nostre infrastrutture con interventi di adeguamento e messa in sicurezza. Un obiettivo che insieme alla giunta ho seguito con il massimo impegno. Adesso si è al lavoro affinché queste opere vengano cantierizzate nel più breve tempo possibile”, ha sottolineato il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio.

Tutti gli interventi finanziati

