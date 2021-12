Disco stola, simbolo di fertilità e buoni auspici: presentato con Harmonia Novissima il nuovo gioiello di Montaldi

È stato presentato nella location del Teatro dei Marsi, dal maestro orafo Giuliano Montaldi insieme al maestro Massimo Coccia, direttore artistico dell’associazione Harmonia Novissima, presieduta da Pino Franceschini il nuovo gioiello della collezione Montaldi Gioielli.



All’evento, presieduto anche dall’assessore alla Cultura del Comune di Avezzano, Pierluigi Di Stefano, ha partecipato anche il professore Giuseppe Grossi, che ha ripercorso le tappe della storia della riproduzione su cui ha lavorato il maestro orafo: si tratta di una rotella centrale di un disco-stola femminile fucense.

IL VIDEO DELLA PRESENTAZIONE AL TEATRO DEI MARSI DEL NUOVO GIOIELLO

La spiegazione del professor Grossi: “Il mondo ‘magico’ che traspare dalle decorazioni dei raffinati dischi-stola femminili (VIII-VII secolo a.C.) ci indirizza verso una società agricola in cui l’elemento di riferimento sono il sole, la luna, le stelle, i pianeti, le stagioni e gli animali. Un repertorio “fecondante” solare che sul finire del IX ed inizi dell’VIII secolo a.C. appare chiaramente sul più antico disco in lamina di bronzo traforato a decorazione geometrica da Forme (Massa d’Albe – AQ) con la rotella centrale, qui realizzata, raffigurante il sole con stella a cinque punte e dieci raggi ruotanti (in senso antiorario) a mo’ di svastica.

Il numero magico di dieci è chiaramente legato alla durata dell’anno arcaico italico in dieci mesi nel corso dell’VIII secolo a.C. Anche il sottomultiplo di cinque, della stella a cinque punte, è magico perché collegato, come stella, alla femminilità come eternità, supremazia e speranza: un attributo di tutte le ‘Regine del Cielo’, come nel caso di Venere (stella del mattino e della sera) oltre ad un ulteriore richiamo al cielo solare”.

IL FOTORACCONTO DELL’EVENTO (immagini realizzate da Marco Di Gennaro)

