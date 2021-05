Covid e sanzioni: ancora 14 multe dei carabinieri, l’appello della cittadina di Celano alle istituzioni

“Da due settimane ormai Celano è divenuto un accertato ‘Lazzaretto’, luogo di infezione Covid 19. Reparti ospedalieri di malattie infettive, di Avezzano e L’Aquila, messi in ginocchio da pazienti Covid Celanesi”, scrive A.M. in un post su Facebook che ha ricevuto subito l’incoraggiamento e la solidarietà da tanti concittadini, “ho 8 familiari contagiati in luoghi diversi, luoghi di necessità, che equivale a 5 famiglie in quarantena, di cui 2, al momento, ricoverati in ospedale ad Avezzano e una a L’Aquila per polmonite grave da Covid. Quanti familiari ancora devo vedermi caricare dall’Ambulanza del 118, quante notti e giorni devo vivere nell’angoscia di poter perdere persone a me care prima che Organi ed Istituzioni di competenza, decidano di prendere immediati, concreti e drastici provvedimenti disciplinari e di reale chiusura? CELANESI NEGLIGENTI (e non aggiungo altro), CHE FANNO APERITIVI CENATI E FESTEGGIAMENTI DI LAUREE E COMPLEANNI, UNA TOTALE NONCURANZA DELLE REGOLE, NON PENSANDO DI METTERE A RISCHIO ANCHE I PROPRI FAMILIARI E PERSONE CHE ESCONO PER NECESSITÀ PRIMARIE. UN PAESE SENZA CONTROLLO INCAPACE DI GESTIRE TALE NEGLIGENZA ED IGNORANZA. La maggior parte dell’Italia è gialla mentre Celano è nella piena pandemia Covid. Che il Governatore della Regione, si decida ad intervenire. Sono e vivo a Celano e non mi sento tutelata, pur tutelando, per mio senso civico e responsabilità, gli altri”.