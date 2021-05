Celano, intensificati i controlli anti-covid: 3 sanzioni nella giornata di ieri

Celano. A seguito del prolungamento delle misure di emergenza per il contenimento dell’epidemia a Celano che si protraggono, per ora, ad un’altra settimana e dato l’aumento vertiginoso di contagi che solo nella giornata di ieri hanno registrato 10 nuovi casi, la Compagnia di Avezzano ha intensificato e inasprito i controlli per il comune marsicano per far rispettare le restrizioni dettate dalla zona rossa.

Solo nella giornata di ieri pomeriggio sono state effettuate tre sanzioni: due a dei ragazzi sui venti anni ed una ad un sessantenne, rei di aggirarsi per la città senza giustificato motivo. Le sanzioni per ora si attestano su una pena pecuniaria di 400 euro.

Si invita la popolazione, data la gravità della situazione, a rispettare le ripetute e note raccomandazioni e soprattutto a rispettare in maniera scrupolosa le regole per evitare e limitare l’espandersi del contagio.