Corso per operatore amministrativo segretariale, Prometeo Avezzano: ecco 3 motivi per formarsi con noi

Prometeo di Avezzano dichiara aperte le richieste d’iscrizione del nuovo corso per operatore amministrativo segretariale. Vi abbiamo già spiegato quali sono le attività che verranno affrontate e quali gli obiettivi che si potranno raggiungere (qui per i dettagli). Ma oggi andiamo oltre le tradizionali presentazioni e vi sveliamo le 3 buone ragioni per sceglierlo: qualità della formazione, validità dei docenti e punteggio per graduatoria ATA.

1. Qualità della formazione.

“Operiamo ormai da molti anni sul territorio circostante” ha dichiarato Laura Bucaioni, presidente dell’associazione Prometeo, “i risultati raggiunti ci hanno permesso di constatare un elevato standard qualitativo della nostra formazione. A confermarlo sono i numerosi partecipanti che subito dopo aver conquistato la qualifica con il superamento del biennio o l’abilitazione con il superamento del triennio, sono riusciti immediatamente a inserirsi nel mondo del lavoro realizzando i propri sogni. Siamo certi che anche questa volta le aspettative verranno esaudite”.

2. Validità dei docenti.

“I docenti rappresentano una carta vincente per l’associazione Prometeo”, ha raccontato, “non solo per le competenze e ottime carriere che si portano alle spalle ma anche per la capacità di instaurare relazioni costruttive con i ragazzi. Per tracciare la carta d’identità dei docenti abbiamo assunto una visione unitaria che ci conduca all’eccellenza della capacità formativa e per questo abbiamo attinto al mondo delle professioni specializzate nella specifiche materie che si andranno a trattare. Oltre ad un approccio teorico, ampio spazio verrà dedicato alla parte pratica degli argomenti con simulazioni ed esempi che faranno assumere padronanza ai discenti”.

3. Punteggio per graduatoria Ata.

“Il corso per diventare operatore amministrativo segretariale”, ha concluso Laura Bucaioni, “darà a tutti i partecipanti la possibilità di acquisire punti che consentiranno loro di migliorare il posizionamento nelle graduatorie ATA, oltre che a fornire loro le giuste competenze in questo specifico settore”.

Inoltre, venerdì 15 novembre lo staff di Prometeo terrà un incontro informativo per coloro che vogliono conoscere qualcosa in più sul corso di Assistente all’Autonomia ed alla Comunicazione dei Disabili (Ex Assistente educativo).

Per maggiori info, contattare: 0863-497184