Coronavirus Marsica, altri 334 contagi: un terzo ad Avezzano, a Celano ci sono attualmente circa 300 positivi

Avezzano. La diffusione del coronavirus nella Marsica non si ferma: nelle ultime 24 ore sono 334 i nuovi casi registrati. Solo ad Avezzano i nuovi positivi sono 101. A Celano i nuovi casi sono 32. Ieri, il Comune, sulla pagina social istituzionale aveva comunciato che in tutto in città c’erano 298 positivi.

Altri 27 casi sono registrati a Carsoli.

Tornano gli screening in alcuni Comuni, soprattutto per verificare le positività tra i bimbi, in questa nuova ondata, i più a rischio.

Covid: in Abruzzo 4.004 contagi, oltre 80mila i casi attivi

Oggi altri sei decessi. Continuano ad aumentare i ricoveri

Sono 4.004 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Del totale, 2.554 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari (7.382) e tampini antigenici (24.313), è pari al 12,63%. I casi attivi superano quota 80mila. Si registrano altri sei decessi, che fanno salire il bilancio delle vittime a 2.726. Continuano ad aumentare i ricoveri. I nuovi positivi hanno età compresa tra 1 mese e 102 anni. Gli attualmente positivi sono 81.459 (+3.748): il dato comprende anche 69.054 casi riguardanti pazienti persi al follow up e sui quali sono in corso verifiche. Del totale, 418 pazienti (+7 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica e 40 (+3) sono in terapia intensiva, mentre gli altri 81.001 (+3.738) sono in isolamento domiciliare. I decessi riguardano persone di età compresa tra 71 e 98 anni: uno in provincia di Pescara, tre in provincia di Chieti e uno in provincia di Teramo, mentre l’ultimo risale ai giorni scorsi ed è stato comunicato solo oggi dalla Asl. I guariti sono 96.670 (+248). Il totale dei casi accertati in Abruzzo dall’inizio della pandemia ad oggi supera quota 180mila e arriva a 180.855: 38.482 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+775 rispetto a ieri), 49.397 in provincia di Chieti (+1.043), 42.988 in provincia di Pescara (+996), 45.187 in provincia di Teramo (+1.048) e 2.327 fuori regione (+39), mentre per 2.474 (+101) sono in corso verifiche sulla provenienza.

Coronavirus Abruzzo: tornano a salire contagi (+4.004) e ricoveri (+10), altri 6 decessi