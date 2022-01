Bimbi positivi al covid, sospensione attività per la scuola dell’Infanzia di Sante Marie e di una sezione a Tagliacozzo

Tagliacozzo. Bimbi positivi al covid, chiusa la scuola dell’infanzia di Sante Marie per sette giorni e chiusa una sezione della scuola dell’Infanzia comunale di Tagliacozzo, per dieci giorni.

“Il Comune di Sante Marie alla luce di alcune positività al covid riscontrate nella scuola per l’infanzia Pio XII ha disposto la sospensione dell’attività didattica per 7 giorni e la sanificazione della struttura scolastica prima del ritorno in classe degli alunni”, scrive il Comune di Sante Marie sulla pagina istituzionale dell’Ente, sui social, “ontestualmente sabato dalle 9 alle 12, nella sala don Beniamino, ci sarà uno screening gratuito con tamponi antigenici aperto a tutti i residenti e i domiciliati a Sante Marie e frazioni. L’amministrazione comunale invita tutta la popolazione a partecipare e a rispettare nel contempo nel norme anti – covid per contrastare la diffusione del virus. Per info è possibile contattare il numero 331.9801193”.