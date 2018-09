Consiglio Avezzano, la Cipollone: “ora apprezzamento da chi non ha fatto nulla, presto un confronto”

Avezzano. Gli equilibri in consiglio comunale saranno frutto di un confronto che avverrà nei prossimi giorni all’interno del gruppo consigliare Innovazione per Avezzano. E’ quanto afferma, in sintesi, il nuovo consigliere comunale, Annalisa Cipollone, dopo mesi di battaglie legali in merito alla sentenza del Tar con cui il tribunale amministrativo sancisce la surroga del consigliere Francesco Paciotti che lascia i banchi del Comune. La Cipollone parla di a nome proprio e a quello e di tutto il gruppo politico “Innovazione per Avezzano” esprimendo “soddisfazione per l’accoglimento da parte del Tar del ricorso da presentato”.

“Dopo mesi di ingiusta estromissione dal consiglio comunale”, spiega, “è servita una sentenza per ristabilire la giusta composizione dell’assise civica così come voluta dai molti cittadini avezzanesi che con il loro voto mi hanno consentito di essere al servizio della mia città. Durante questi mesi il nostro gruppo si è visto non rispettato ed estromesso dalla collocazione che i cittadini avevano espresso”. Siamo stati tra i principali sostenitori di Gabriele De Angelis di sicuro più convintamente della gran parte dell’attuale maggioranza. Quello che oggi è stato sancito dal Tar era pacifico ed evidente per tutti, anche per chi esprime apprezzamento ma non ha fatto nulla per far sì che la legalità fosse allora immediatamente rispettata. Il futuro della nostra azione politica sarà frutto di un confronto con gli altri componenti del gruppo “Innovazione per Avezzano”. Ora, ristabilita la giustizia amministrativa, attendiamo che altri ristabiliscano la giustizia politica, buone intenzioni a parte”