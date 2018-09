Annalisa Cipollone la spunta e si riprende il seggio al consiglio comunale di Avezzano

Avezzano. Annalisa Cipollone la spunta e si riprende il seggio in Comune. Dopo mesi e mesi di battaglie legali il consigliere Cipollone, eletta nella lista Innovazione per Avezzano ha riottenuto il suo posto in consiglio. Francesco Paciotti quindi dovrà rinunciare al posto in consiglio che aveva ottenuto subito dopo l’insediamento della giunta De Angelis che vedeva sullo scranno da vice sindaco Emilio Cipollone primo eletto della lista Innovazione per Avezzano.

Paciotti, subito dopo l’anatra zoppa, era rimasto l’unico membro del gruppo Innovazione per Avezzano in consiglio dal momento che dal riconteggio alla compagine spettava alla compagine un solo seggio. La Cipollone però, che era arrivata seconda, ha rivendicato il suo posto visto che Paciotti, terzo eletto della lista, era subentrato soltanto dopo le dimissioni di Cipollone da consigliere. La contesa è andata avanti per diversi mesi fino a quando non è arrivata al Tar. È stato proprio il tribunale amministrativo regionale a sancire che la Cipollone aveva ragione e di conseguenza il posto in consiglio comunale del suo. Ora bisognerà capire se la Cipollone resterà tra i banchi della maggioranza o si sposterà in minoranza dal momento che i rapporti tra il suo gruppo e il sindaco De Angelis erano piuttosto tesi