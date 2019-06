Una settimana al consiglio comunale di Avezzano, tensione in maggioranza. Sfiducia per la Cosimati in vista

Avezzano. Manca una settimana e i consiglieri comunali di Avezzano torneranno a sedersi sui banchi della sala consiliare. Un momento consueto per chi amministra, determinante per il futuro dell’assise civica della città. I numeri della maggioranza a guida Gabriele De Angelis, infatti, sono sempre più risicati e qualcuno inizia a temere per il proseguo dell’attività amministrativa.

Dopo la caduta in commissione bilancio, come raccontato da MarsicaLive, il sindaco e i suoi iniziano a farsi i conti in vista dell’8 giugno. Sabato prossimo, infatti, alle 9 i consiglieri si ritroveranno a discutere nell’assise civica di alcuni punti determinanti. Il primo è quello dello sfiducia al presidente del consiglio Iride Cosimati. L’atto è sostenuto dall’opposizione, gruppo Di Pangrazio, M5S, civici, e potrebbe avere il sostegno anche di qualche consigliere che ancora siede sui banchi della maggioranza. Se così fosse De Angelis perderebbe un pilastro della sua amministrazione che sicuramente non resterebbe poi nella sua squadra come consigliere.

Altro nodo da sciogliere è la variazione di bilancio per il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio e il T-red sul quale ci si è scontrati già dentro e fuori le aule del Comune.