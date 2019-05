La maggioranza di De Angelis va sotto nella commissione bilancio, l’Udc non si presenta in aula

Avezzano. La maggioranza di De Angelis porta a casa un dato negativo nella commissione bilancio. I consiglieri di maggioranza e opposizione erano stati convocati per pronunciarsi su alcune variazioni di bilancio e su delle modifiche al piano triennale delle opere pubbliche. Il clima teso di questi giorni, come raccontato da MarsicaLive, ha creato problemi anche all’interno della commissione.

Durante la discussione, infatti, i consiglieri di minoranza compatti hanno palesato subito la volontà di non votare queste modifiche chieste dalla maggioranza. Alla riunione non si è presentato l’Udc con il commissario Luigia Francesconi. L’assenza dell’Udc ha messo ancora di più in evidenza le problematiche interne alla maggioranza emerse dopo la scelta del sindaco Gabriele De Angelis di avere al suo fianco come vice l’assessore Crescenzo Presutti e non più l’ex vice Lino Cipolloni.

Ieri poi, al momento di votare, i consiglieri di opposizione si sono uniti compatti e hanno espresso 11 voti contrario mentre la maggioranza è rimasta divisa tra 9 favorevoli e 2 astenuti non incassando di fatto l’ok per la variazione di bilancio e del piano per le opere pubbliche. A non volersi pronunciare sono stati i consiglieri Leonardo Rosa e Giovanni Luccitti, attualmente in maggioranza ma in polemica con il primo cittadino.