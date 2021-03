Avezzano ha il suo plesso antisismico e all’avanguardia, ecco la nuova scuola di via Pertini (foto)

Avezzano. Una struttura all’avanguardia, sicura, con spazi ampi e luminosi, antisismica, a basso impatto ambientale, che può ospitare oltre 350 bambini. Si è tenuto questa mattina, come raccontato da MarsicaLive, il taglio del nastro del nuovo plesso scolastico in via Pertini ad Avezzano.

Ben 2738 mq di superficie, con 15 aule didattiche, mensa, bblioteca, palestra e aule speciali ed integrative. Ci saranno anche un orto botanico, un frutteto e una pista ciclabile.

“Oggi diamo un segnale chiaro di fiducia e speranza nel prossimo futuro”, ha detto durante l’inaugurazione il sindaco Giovanni di Pangrazio, questo taglio del nastro “arriva in un momento difficile e consegna alla città una struttura innovativa e sicura, tra le più belle nel panorama nazionale. Siamo ai vertici in Italia per la sicurezza nelle scuole. Queste solide basi e gli ambienti luminosi, caldi ed accoglienti rappresentano lo spirito più autentico di Avezzano. Sono certo che la scuola piacerà ai bambini, alle famiglie, ai docenti e a tutti coloro che lavorano con amore per l’educazione e la formazione delle giovani generazioni”. L’edificio realizzato in legno, utilizzando la tecnologia all’avanguardia X-Lam, che garantisce una estrema resistenza sismica e ottime prestazioni energetiche, sostituisce i plessi di via Fucino e di via Garibaldi da anni sgomberati perché insicuri: gli studenti sono stati trasferiti nelle scuola di via Bolzano e via Pereto e nell’ex istituto professionale della Provincia in via Pertini, a pochi metri di distanza dal nuovo edificio. L’importo dell’intervento è di 3.263.822,43 euro: l’edificio occupa una superficie di 2.738,20 metri quadrati con 15 aule didattiche, più quelle speciali e integrative, mensa, biblioteca, palestra e servizi. Le fondazioni della scuola sono state realizzate su pali drenanti.

“L’alto livello energetico e antisismico del nuovo edificio”, ha concluso il sindaco, “rappresentano la giusta risposta per i nostri ragazzi che hanno il sacrosanto diritto di poter studiare in luoghi sicuri, luminosi, con i giusti spazi e con sistemi di alimentazione innovativi”. La struttura in via Pertini, a pochi metri dal Crua (ex Crab), infatti, è dotata dei più moderni sistemi di produzione di energia: pannelli solari e impianto fotovoltaico rendono la scuola autosufficiente sul fronte energetico. Scatta il conto alla rovescia, quindi, per il completamento della scuola di ultima generazione in via Pertini, dove l’attività è ormai concentrata sull’area esterna del grande piazzale a servizio del nuovo plesso scolastico.