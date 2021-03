Taglio del nastro per il nuovo plesso scolastico di via Pertini, Liris: intervento imponente e all’avanguardia

Avezzano. Taglio del nastro per la scuola di via Pertini ad Avezzano, un nuovo e avveniristico edificio all’avanguardia in città e un nuovo tassello del progetto “scuole sicure” messo in cantiere dalla prima amministrazione Di Pangrazio per riqualificare l’intero patrimonio scolastico. All’inaugurazione questa mattina era presente il primo cittadino, Gianni Di Pangrazio, assieme agli amministratori comunali, accompagnato dal vescovo monsignor Pietro Santoro e dall’assessore regionale alle Aree interne Guido Quintino Liris.

“In qualità di assessore al cratere esprimo grande soddisfazione per il lavoro che è stato svolto dall’ufficio speciale della ricostruzione, guidato da Raffaello Fico, per i comuni del cratere e fuori cratere e in particolare per quanto riguarda l’ambito scolastico e la ricostruzione. Si tratta”, spiega Liris, “di un intervento imponente, superiore ai 4 milioni, per dare scuole sicure alla popolazione, ai giovani e a ragazzi di Avezzano e della Marsica. Una soddisfazione perché è una dimostrazione di come le istituzioni quando decidono di marciare tutte quante verso la stessa direzione poi portano il risultato sperato. Una dimostrazione che quando le istituzioni decidono di operare per il bene della collettività quindi di muoversi in maniera sincrona, performante, collaudata, efficace ed efficiente si arriva ad un risultato che è sotto gli occhi di tutti: una scuola avveniristica, tecnologicamente all’avanguardia, con spazi ampi, con nuove risorse cui attingere anche a livello culturale e scientifico, come il giardino botanico che completerà la formazione e l’offerta didattica e una dimostrazione di come poi l’ufficio speciale della ricostruzione, che ha anche un costante contatto con la Regione Abruzzo e con la direzione scolastica, insieme abbiano potuto portare un risultato che è assolutamente lusinghiero”.

Un lavoro imponente che, nel corso degli anni, ha portato la Città al top in Italia per le scuole in sicurezza: nel 2017 ha ricevuto il “Road to green Award” per la realizzazione di strutture all’avanguardia in termini di risparmio energetico.

La prima campanella alla nuova scuola di via Pertini, a due passi dal Crua e la sede della facoltà distaccata di Giurisprudenza, suonerà dopo le feste di Pasqua.

“Il completamento e apertura della nuova scuola in via Pertini”, afferma con grande orgoglio il sindaco Di Pangrazio come già riportato da MarsicaLive, “segna un altro passo in avanti del progetto scuole sicure mirato alla messa in sicurezza dell’intero patrimonio scolastico. L’operazione ha proiettato la città di Avezzano al top in Italia nel campo della sicurezza nelle scuole. Siamo sempre più vicini alla meta: la risistemazione di tutto il patrimonio edilizio scolastico cittadino. Una scelta lungimirante, in una zona ad alto rischio sismico come la nostra, di cui oggi vediamo i risultati. Sono certo che conquisterà i bambini, le famiglie e il personale scolastico”.