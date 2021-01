Agganciato segnale nella zona della valanga, le unità cinofile alla ricerca dei dispersi sul Velino

Massa d’Albe. E’ stata individuata una delle celle dei telefoni cellulari dei quattro dispersi sul Monte Velino. Si troverebbe nell’area dove è stata rintracciata ieri sera una valanga che ha poi impedito ai soccorsi di andare avanti. Proprio in quella zona, a circa 2.000 metri di altitudine, sarebbe stata individuata grazie al supporto dei sofisticati mezzi utilizzati una cella che apparterrebbe al cellulare di uno dei quattro escursionisti.

Ora bisognerà attendere che i soccorritori individuino l’area precisa per capire poi come poter intervenire. Sono ore di attesa e di preoccupazione per la comunità marsicana che continua a sperare per le sorti di Tonino Durante proprietario di un negozio di coltelli in piazza Torlonia ad Avezzano di 60 anni, Valeria Mella hostess di Harmonia Novissima e il fidanzato Gianmarco Degni, figlio del proprietario di un negozio di articoli sportivi di Avezzano, entrambe 26enni, e Gian Mauro Frabotta di 33 anni, vive e lavora a Milano ed è il figlio di Mauro proprietario di una nota salsamenteria della città.

Nella base operativa da dove stanno partendo i soccorsi a Forme di Massa d’Albe sono arrivate anche le unità cinofile dei vigili del fuoco. Da lì partiranno per raggiungere l’area di Valle Majellama dove dovrebbero essere arrivati ieri i quattro avezzanesi.

