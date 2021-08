A Gironi divini arriva “Mille sfumature di rosa” la serata dedicata a rosè e cerasuoli abruzzesi

“Mille sfumature di rosa: scopriamo il colore più trendy del momento”. E’ questo il tema della terza tappa di Gironi divini che per l’occasione approda ad Avezzano e permette agli affezionati della manifestazione giunta quest’anno alla nona edizione di provare una degustazione con abbinamento cibo – vino. La serata sarà curata da Franco Santini, direttore artistico di Gironi divini, in collaborazione con Il Postaccio – Bacaro Marsicano

“I rosati stanno vivendo un boom di interesse negli ultimi anni”, ha raccontato Santini, “in tutto il mondo la sete di vini rosa non sembra placarsi e fenomeni come quello del Prosecco rosè sono solo l’ultimo esempio di un fenomeno su cui in tanti stanno puntando. L’Abruzzo, da sempre, ha fatto scuola di rosati, col suo Cerasuolo, un vero simbolo della nostra regione.

In questa serata ne indagheremo le mille espressioni, ragionando anche sulla versatilità degli abbinamenti a tavola, forse il suo principale punto di forza. Per l’occasione abbiamo chiesto agli amici de Il Postaccio di Avezzano di prepararci i loro «cavalli di battaglia», che tanto successo riscuotono in un pubblico di tutte le età. Ci sarà da divertirsi”.

Non vi resta che scegliere la serata che più vi entusiasma e prenotare al numero 335.7533346 oppure all’indirizzo mail [email protected]

