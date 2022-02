4 milioni per la Sp 63 Simbruina, Alessandro Lusi: “Il nostro impegno sta dando frutto”

Capistrello. “Abbiamo appreso con grande soddisfazione la notizia dei fondi statali stanziati per la SP. 63 Simbruina, infrastruttura fondamentale per il nostro territorio”. Così scrive in una nota il segretario del Pd di Capistrello Alessandro Lusi.

“Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile”, prosegue, “proprio ieri ha dato notizia di aver deliberato la concessione di 4.000.000 di euro a valere del Fondo sviluppo e coesione (FSC), per la messa in sicurezza dell’arteria stradale che collega Abruzzo e Lazio attraverso il territorio di Capistrello e Filettino. E’ un’ottima notizia che arriva dopo anni di richieste e rivendicazioni di cui siamo stati anche noi protagonisti. Proprio un anno fa, tra le altre iniziative, dopo una raccolta firme da noi promossa che ottenne il sostegno di centinaia di sottoscrittori, scrivemmo una lettera ufficiale a tutte le istituzioni interessate e ai nostri Parlamentari. Ne scaturì un importante incontro promosso dal Sen. Luciano D’Alfonso e un’interrogazione parlamentare dell’On. Pezzopane. Sono state iniziative decisive per sbloccare la vicenda che da anni non vedeva luce”.

“Ringraziamo tutti coloro che se ne sono occupati in Provincia e in Regione”, conclude il segretario del Pd e chiediamo di fare presto con la fase istruttoria per progettazione esecutiva e cantierizzazione delle opere. I fondi vanno subito impiegati per restituire alle comunità locali questa strada, importante per lo sviluppo, il turismo e il rilancio economico del territorio. Siamo molto soddisfatti per questo risultato ma continueremo a vigilare perché i lavori partano al più presto e affinché il passaggio di competenze ad ANAS, per garantire efficace manutenzione e futuro alla strada, non resti lettera morta”.