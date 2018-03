Incidente A24 tra Carsoli e Vicovaro, morto il conducente della Punto schiantata contro il guardrail

Carsoli. E’ morto il 57 enne romano che ieri sera viaggiava a bordo della sua Fiat Punto in direzione di Roma nel tratto compreso tra Carsoli Oricola e Vicovaro Mandela. L’uomo al chilometro 37 deve aver perso il controllo del veicolo andandosi a schiantare violentemente contro il guard rail. E’ stato subito soccorso e trasportato all’Ospedale di Tivoli ma purtroppo poi non ce l’ha fatta. Stando ad una prima ricostruzione dell’incidente, l’uomo è stato sospinto fuori dal veicolo a causa del violento schianto, e probabilmente c non aveva allacciate le cinture di sicurezza.

Violento l’impatto sull’asfalto che gli ha provocato molte lesioni agli organi vitali. Ma non si può nemmeno escludere un malore all’origine dell’incidente. L’auto della vittima, dopo l’improvviso urto contro il guardrail, è rimbalzata sulla corsia di sorpasso schiantandosi, duecento metri dopo, contro l’altro guardrail. La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli adempimenti di rito.