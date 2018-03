Carsoli. Schianto sull’A24 tra Carsoli-Oricola e Vicovaro-Mandela. L’incidente è avvenuto poco dopo le 19.20 in direzione Roma. Lunghe code si sono create a causa della chiusura di un tratto dell’A24. Nello schianto è rimasto coinvolto un 60enne, D.B.,che viaggiava sull’autostrada in direzione Roma. Non è chiara ancora la dinamica dell’incidente anche a causa della forte pioggia di queste ore.