Zampalbe, arriva a Massa d’Albe la prima manifestazione dedicata alla cinofilia: ecco il programma

Massa D’Albe. Arriva domenica, per la prima volta a Massa D’Albe, “Zampalbe”, una manifestazione interamente dedicata alla cinofilia.

“Zampe, Alterità ed Empatia” è un’iniziativa volta a far conoscere alcune discipline cinofile, praticabili sia in ambito sociale che sportivo e a divulgare alcuni particolari aspetti della cultura cinofilia, grazie all’intervento del medico Veterinario Giuseppe Bisegna e alla testimonianza di una famiglia che beneficia di un cane d’allerta medica nel diabete.

Nella morfologia da show sarà presente lo staff “Atp Dog”, volto a valutare i cani di razza con speciali razze Terrier e Cani da Pastore, il ring dei meticci sarà invece giudicato dai ragazzi del Peter Pan di Celano – Anffas.

Zampe, per sottolineare l’importanza che i nostri amici pelosi ricoprono nel nucleo familiare e nella nostra società, alterità, la diversità intesa come risorsa, accettazione e bellezza, è quella differenza che, inevitabilmente, ci unisce per via della nostra unicità ed empatia, il valore aggiunto di ogni riuscito binomio cane-persona, quel qualcosa in più che fa di ogni proprietario l’efficace educatore del proprio cane.

La giornata inizia alle 15, con l’intervento del veterinario Giuseppe Bisegna sugli obblighi e doveri del proprietario buon cittadino, Alle 15.40 ci sarà la testimonianza di Miriana e Briciola, mentre alle 16 la dimostrazione di Mantrailing a cura dell’associazione “Presidium Anpas Lazio” e “Mantrailing Team Roma”.

Alle 16.30 è in appuntamento la dimostrazione di Jimmy Greywolf, addestratore cinofilo ENCI, mentre a seguire, alle 17, l’inizio dei giudizi ring 3 cani fantasia e alle 17.30 inizio giudizi ring 1 e 2 aperto a tutte le razze con speciale gruppo Terrier e Cani da Pastore.

Durante tutta la giornata sarà presente il presidio medico della Croce Verde di Avezzano. Si potrà inoltre sostenere il gruppo cinofilo della Croce Verde grazie all’iniziativa “Fatti caricare” con un disegnatore che farà delle caricature per i partecipanti ed i loro amici a 4.

Il Bar King allestirà un punto ristoro in loco. Promotore dell’iniziativa è il titolare Agrofarmaci Lorenzo Ippoliti.