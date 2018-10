Zaira Secchi nuovo presidente del tribunale di Avezzano, nota per aver assolto l’anestesista di Welby

Avezzano. E’ Zaira Secchi il nuovo presidente del tribunale di Avezzano. Lo ha stabilito il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura che ha affidato la presidenza del Tribunale marsicano al magistrato attualmente presidente della sezione penale del Tribunale di Roma.

Il Csm le ha affidato l’incarico di presidenza nell’ultima seduta di metà settembre. La Secchi, nata a Roma, il 18 giugno 1955, dovrebbe insediarsi nell’ufficio del palazzo di giustizia di via Corradini tra dicembre e gennaio prossimo.

II suo nome è associato anche al caso Welby, quando assolse l’anestesista che nel 2006 aiutò a morire Piergiorgio Welby. Il provvedimento, che per molti equivale alla legalizzazione per via giudiziaria della cosiddetta eutanasia, è costato al gup molte ore sulle carte e una approfondita consultazione della giurisprudenza che non ha mai trattato un caso analogo.

“È una studiosa”, assicurano i colleghi, che la considerano “preparata, precisa e meticolosa”. Chi la conosce le attribuisce anche “una grande attenzione ai valori” e ricorda un pranzo offerto ai bambini poveri in occasione della prima comunione di un figlio.