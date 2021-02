Yuan digitale: un investimento con il miglior potenziale

Lo Yuan digitale, la valuta digitale della Banca Centrale cinese, è l’ultima valuta ad entrare nel portafoglio globale delle valute digitali. È la prima moneta, del suo genere, ad essere pienamente sostenuta e sponsorizzata da un grande Paese. Motivo per il quale, gli investitori di tutto il mondo, scommettono sul fatto che lo yuan digitale possa risultare un investimento con grande potenziale.

Sul suo felice decollo e sulla sua impennata verso l’alto sono puntati gli occhi di milioni di investitori. Come è noto, con l’attuale crisi dei mercati finanziari, molte persone sono alla ricerca di rendimenti elevati. Motivo per cui si rivolgono alle valute digitali. Secondo molti esperti, all’attuale stato delle cose, poche valute digitali potrebbero funzionare come lo Yuan digitale. Ci sono previsioni di mercato che parlano di potenzialità di crescita elevatissime.

Questa previsione positiva si basa su diversi elementi. Primo fra tutti, il fatto che lo Yuan digitale ha il sostegno ufficiale del governo cinese con un conseguente ridotto rischio al ribasso; inoltre, le attuali condizioni di mercato, sono perfette per gli investimenti. In linea generale, i principali indici azionari sono in calo e molti investitori, in tutto il mondo, stanno guardando allo Yuan digitale per ottenere alti rendimenti. A tal proposito, numerosi trader senior specializzati nei fondi speculativi, reputano che la possibilità di investire nello Yuan digitale sia una occasione da non perdere.

Di certo, investire in anticipo è una imperdibile occasione, proprio per evitare di ricommettere i medesimi errori che vennero compiuti in occasione della nascita del Bitcoin. D’altra parte, essendo una valuta digitale supportata da un paese di enorme potenza economica, lo Yuan digitale può rappresentare davvero una interessante opportunità di investimento.

Con i suoi mercati emergenti, la Cina è in grado di poter “produrre”, un nuovo miliardario ogni settimana. Ha molto capitale e liquidità, quindi perché non cogliere questa opportunità? La circolazione della valuta è controllata dallo stato e qualsiasi trading può essere effettuato solo attraverso broker autorizzati.

Altro aspetto da considerare, è che l’attuale forma di valuta impone restrizioni di distribuzione ad un grande numero di persone. Un esempio, spesso preso, è il fatto che quando si lascia una banca con banconote di grandi importi, è difficile pagare un piccolo commerciante, il cui valore della merce è molto basso. Con una valuta digitalizzata sostenuta dal governo cinese come, appunto, lo yuan digitale, si andrebbe a facilitare il pagamento e la riscossione di denaro.

Quindi, andando a concludere, la nascita dello yuan digitale, non solo offre valide occasioni per un proficuo investimento, ma è, anche, una sfida nei confronti delle varie valute che sono attualmente in circolazione.

