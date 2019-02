Yes, I Start Up: parte a Celano un nuovo percorso formativo per i giovani volto a promuovere l’autoimprenditorialità

Celano. L’amministrazione comunale di Celano conferma il sostegno ai giovani del territorio che intendono avviare una propria attività e, dopo il sostegno di “Resto al sud, resto a Celano”, patrocina il progetto “Yes, I Start Up – Formazione per l’avvio di impresa” iniziativa promossa dall’Ente Nazionale Microcredito e dall’Anpal, gestita dall’Agenzia Formativa Nexus srl.

Venerdì 1 marzo, a partire dalle 11, nella sala del consiglio comunale ci sarà la presentazione alla cittadinanza dell’iniziativa. Alla presenza del sindaco Settimio Santilli e dell’assessore al Bilancio Cinzia Contestabile, Paola Vione, responsabile dell’agenzia Nexus, spiegherà nel dettaglio il progetto e le modalità di partecipazione.

Si tratta di una iniziativa che promuove e sostiene l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità dei giovani Neet attraverso un percorso formativo, preparatorio e di accompagnamento, finalizzato alla definizione di un’idea di impresa e alla redazione del Business Plan. E’ rivolto a giovani Neet – No Employment, Education and Training – con una età compresa tra i 18 e i 29 anni, disoccupati, non impegnati in percorsi di studio o di formazione professionale e iscritti al programma Garanzia Giovani.

Il percorso prevede una frequenza di 80 ore composte in due fasi: la fase A di 60 ore da svolgere in aula e la fase B della durata di 20 ore di accompagnamento personalizzato “one to one” finalizzata alla redazione di un business plan. Il tutto per consentire un più rapido accesso alla presentazione della domanda di finanziamento del Fondo Rotativo Nazionale Selfiemployment di Invitalia. Il corso, totalmente gratuito, si svolgerà nell’Auditorium “E.Fermi” di Celano a partire dal 7 marzo.

“Dopo il progetto Resto a Celano che sta prendendo piede”, spiega l’assessore Cinzia Contestabile, “intendiamo continuare a dare sostegno alle capacità imprenditoriali dei giovani, attraverso la formazione per l’avvio di impresa, perché spesso i giovani pur avendo ottime e lodevoli idee, purtroppo finiscono per perdersi nei meandri della burocrazia, scoraggiandosi e abbandonando i loro progetti e dunque riteniamo importante che gli vengano fornite delle valide guide professionali”. Sono già stati erogati corsi a Pescara ed in fase di avvio un’edizione nella nuova sede della Nexus a Teramo.

Un’ occasione da non perdere, perché come diceva un famoso scrittore statunitense, Jackson Brown Jr. “La migliore preparazione per domani è fare il tuo meglio oggi”.