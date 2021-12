Yes I Start Up: nuove opportunità per fare impresa, tappa a Civitella Roveto

Civitella Roveto. Quarta tappa del tour Yes I Start UP! Venerdì 10 dicembre, alle 17, al Teatro comunale di Civitella Roveto, in via della Stazione 56, si terrà un Convegno dal titolo “Nuove opportunità per fare impresa”. Il Convegno, patrocinato dal Comune di Civitella Roveto, è promosso dalla Soc. Ambeco’ in collaborazione con l’Ente Nazionale del Microcredito e la CNA.

L’obiettivo è quello di diffondere le nuove iniziative per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità per i giovani, le donne e i disoccupati senza limiti di età, attraverso la promozione di YES I START UP, progetto di formazione curato dall’Ente Nazionale per il Microcredito in accordo istituzionale con ANPAL, riconosciuto come best practice dall’Unione Europea.

I corsi, gratuiti, mirano a trasmettere le competenze necessarie per la redazione del un piano economico della propria idea imprenditoriale, finalizzato alla richiesta del finanziamento SELFIEmployment.

Il Fondo rotativo SELFIEmployment, gestito da Invitalia, con l’assistenza dell’Ente Nazionale per il Microcredito e sotto la supervisione del Ministero del Lavoro, finanzia la creazione e l’avvio di nuove attività imprenditoriali, con finanziamenti a tasso zero e senza garanzie reali da prestare.

Interverranno al Convegno: Pierluigi Oddi Sindaco di Civitella Roveto, Sergio Natalia esperto di coesione sociale e finanza agevolata, Francesca Cerasani Rappresentante regionale Ente Microcredito Nazionale progetto SELFIEmployment, Paola Morga Ambecò Soggetto Attuatore Yes I Start Up, Fabrizio Belisari Direttore CNA Avezzano, Antonio Ruscitti dirigente CNA Avezzano e CEO di Lizard Agency.