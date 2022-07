XTerra Lago di Scanno, per il 3° anno consecutivo la Marsica sul podio: vincono Bossi, Fantozzi e Radogna

Avezzano. Domenica 17 luglio si è conclusa la IX edizione di XTerra Lago di Scanno. Più di 400 gli atleti impegnati tra il triathlon e la staffetta. 1500 mt nuoto, 30 km e (1300+) bici, 9 km (450+) corsa, il tutto nello splendido scenario di Scanno.

C’è chi, da solo, si è prodigato in tutte e tre le discipline e chi, dividendo le “fatiche” con la squadra, ha preso parte alla staffetta. Venti squadre si sono giocate la vittoria finale. A vincere è stata la squadra formata da Danilo Radogna (Olimpionica) , Bossi Angelo (TeamAttitude), Fantozzi Mirko (USA Sporting Club Avezzano) chiudendo in 3h15’21” con 1’24” di distacco dalla seconda classificata.

La felicità dei ragazzi è alle stelle in quanto si tratta della III vittoria consecutiva (2019/2021/2022) all’XTerra Lago di Scanno, come racconta Bossi Angelo, promotore della sfida.

“Nel 2019 abbiamo iniziato per scherzo, convincendo il mio amico e compagno di corsa Andrea Pompei e conoscendo il nuotatore, Danilo, solo il giorno della gara. Arrivò la prima vittoria inaspettata. Nel 2021, dopo un anno di stop, Andrea ha avuto guai fisici ed è subentrato Mirko, forte atleta degli USA. Vittoria ancora. A febbraio 2022 abbiamo deciso di partecipare cercando di presentare la squadra più in forma. È stata la vittoria più bella, venuta in rimonta, con una galoppata emozionante di Mirko che ha ripreso e sorpassato nel finale il diretto avversario. Complimenti a Campese (nuoto e corsa) per Di Serafino (bici) che hanno lottato fino alla fine per contendere la vittoria. Ogni anno è sempre più difficile. Ma desso ci godiamo il risultato e chissà. L’anno prossimo è già vicino”.

