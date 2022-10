World Rugby Classic, convocati in nazionale i gialloneri Giovanbattista Venditti e Roberto Quartaroli

Avezzano. È un’Italia a tinte giallonere, quella che scenderà in campo dall’8 al 13 ottobre alle Bermuda in occasione del World Rugby Classic, il torneo annuale con rappresentative nazionali composte da giocatori over 35 più alcuni fuori quota. L’Italian Classic XV, allenata da Ramiro Cassino, affronterà Argentina Legends, France Classic Rugby, Lions Legends, USA Classic Eagles e Rugby Canada in un torneo dove, al netto della prestigiosa partecipazione, non mancheranno agonismo e voglia di vincere.

Della selezione azzurra faranno parte anche Giovanbattista Venditti e Roberto Quartaroli, entrambi tesserati con l’Isweb Avezzano Rugby. Il primo, 44 presenze e 8 mete in nazionale, oltre a figurare nell’elenco dei giocatori a disposizione del coach Vincenzo Troiani, è anche supervisore dello sviluppo del club, mentre il secondo, 5 presenze in nazionale e 1 tra i Barbarians, anch’egli giocatore del club abruzzese, copre il ruolo di allenatore dei trequarti. Oltre ad aver condiviso parte di un percorso sportivo assieme, i due sono amici di vecchia data. Venditti, classe 1990 di Avezzano, Quartaroli, classe 1988 dell’Aquila, rappresenteranno dunque l’Abruzzo nella competizione internazionale.

Così Alessandro Seritti, presidente Isweb Avezzano Rugby: “Giamba e Roberto sono due ragazzi che ogni società vorrebbe annoverare fra le proprie fila e non parlo solo dal punto di vista agonistico ma soprattutto da quello umano. Siamo orgogliosi di averli nel nostro staff e coltiviamo il sogno di vederli un giorno scendere in campo fianco a fianco con la maglia giallonera. Sono un esempio sportivo che ogni atleta dovrebbe seguire”.