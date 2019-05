Wing Chun Kung Fu ad Avezzano, due nuove cinture nere assegnate agli allievi del maestro Antinelli

Avezzano. Chiusura dell’ anno agonistico per i ragazzi dell’Associazione Nazionale Wing Chun Kung Fu, scuola del M°Roberto Antinelli. Sabato 25 maggio durante il saggio di fine anno, bambini e ragazzi hanno sostenuto gli esami per il passaggio di cintura esibendosi davanti ai genitori presso il teatro San Rocco di Avezzano.

Due sono inoltre state le cinture nere assegnate dal Presidente Nazionale rispettivamente all’Assistente Istruttore Fabiola Altorio e all’Istruttore Mario Cervellino, entrambi Tecnici Nazionali Csen. “I nostri corsi sono suddivisi per età dove ogni allievo fa un percorso propedeutico di formazione psicomotoria specifica e la soddisfazione nel vedere i loro progressi è un sensazione che è difficile spigare..”Commenta il M° Antinelli.

“La conoscenza si conquista con sudore, passione ed impegno, non esistono scorciatoie nello studio delle arti marziali, i gradini vanno affrontati uno alla volta dedicandogli tutto il tempo necessario per l’apprendimento. Lo studio del Kung Fu, nello specifico il Wing Chun, è un percorso affascinante e pieno di stimoli che porta tramite studio e allenamento a scoprire quanto questa meravigliosa arte marziale può offrire, senza dimenticare il fatto che imparare a difendere se stessi e i propri cari non sarebbe una cattiva idea visti i tempi che corrono..” conclude Antinelli.

Complimenti a tutti i piccoli campioni: Simone Santucci, Arianna Santucci, Giuseppe Di Renzo, Stefano Ranieri, Veronica Di Tana, Samuele Zaurrini, Riccardo Santucci, Cristian Catini, Claudio Antinelli, Tomas Marianella, Sara Ranieri, Melissa Zaurrini, Eduardo Santucci, Daniele Catini, Matteo Trapasso, Victor Benegni. Inoltre hanno ottenuto il passaggio di grado: Francesco Evangelista, Riccardo di Tana, Fabiano Barbati, Franco Finucci, Fabio Baliva, Loreto Cuglia.

Il M° Antinelli è responsabile Tecnico Csen per la regione Abruzzo e ricopre il ruolo di Direttore Tecnico Nazionale per L’Accademia Internazionale dello Sport per il settore Kung Fu Wing Chun e forma tecnici istruttori in tutta Italia con seminari e stage didattici.

Un ringraziamento a tutto lo staff dell’Associazione Nazionale Wing Chun Kung Fu.