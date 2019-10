Wind e Tre in blackout da stamattina, in migliaia infuriati senza rete telefonica né dati nell’hinterland di Tagliacozzo

Tagliacozzo. Continuano nella Marsica i disservizi della compagnia telefonica Wind e Tre. Da stamattina, infatti, gli utenti di Tagliacozzo e dintorni non riescono a telefonare né a collegarsi a internet con il loro cellulare, a causa di un blackout che ha colpito un bacino d’utenza di diecimila persone.

Inutile la raffica di proteste della popolazione: dal servizio clienti Wind e Tre non è arrivata nessuna soluzione, né una spiegazione delle cause del blackout. Chi si serve di operatori telefonici che non siano Wind o Tre, tuttavia, non ha riscontrato nessun problema.

Purtroppo è l’ennesima volta che negli ultimi mesi accade una cosa del genere, soprattutto nella Marsica occidentale e attorno a Tagliacozzo, ma talvolta anche ad Avezzano. La rete unica Wind Tre crea grossi problemi a migliaia di utenti. In alcuni momenti la navigazione è lenta, intorno a 3-4 Mb/sec, anche meno; in altri casi non funziona proprio. Questi problemi vengono riscontrati da tutti gli utenti, quindi anche dai contratti business (cioè da persone che usano il telefono per lavoro).