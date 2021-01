Weekend di venti da forti a burrasca. Il meteo per sabato 23 e domenica 24 gennaio

L’Aquila. Si prevede un fine settimana segnato dal mal tempo in Italia e in Abruzzo. Dalla mattinata di sabato 23 gennaio e per le successive 12-18 ore è previsto un persistere di venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali sulla Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise. Raffiche fino a burrasca forte lungo i crinali appenninici e sui settori costieri liguri. Le mareggiate saranno violente sulle coste esposte.

Si raccomanda le amministrazioni comunali di verificare le disponibilità del proprio personale, di provvedere alla manutenzione di alberature, di verificare situazioni di possibile criticità come pali e massi e di valutare la fattibilità d’ipotetici eventi all’aperto programmati. Riguardo le zone montane: verificare adeguate misure di sicurezza degli impianti di risalita presenti mentre per ciò che concerne le zone costiere è consigliato di provvedere al monitoraggio delle aree prospicienti il litorale.

Inoltre si chiede di verificare le strutture provvisorie come tecnostrutture e ponteggi di propria competenza e di assicurarsi la tempestività d’interventi degli addetti, in quanto potrebbero presentarsi blackout elettrici e telefonici prolungati. Per mantenersi sempre aggiornati e dare diffusione alla cittadinanza delle norme di autoproduzione consultare il sito allarmeteo.regione.abruzzo.it