“Weekend anticovid” a Trasacco: sabato screening, domenica iniziano le vaccinazioni in paese

PREVENZIONE COVID-19: SCRENING E VACCINAZIONI

Trasacco. Sarà un fine settimana di prevenzione e lotta al Covid19 nel comune di Trasacco.

Sabato 10, nella palestra comunale di via Cifilanico, verrà ripetuta la giornata di screening, con i tamponi antigenici rapidi. I medici e gli operatori volontari si metteranno al servizio della popolazione per eseguire i tamponi e per la verifica di eventuali casi di positività al virus: dalle 9.30 fino alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18 sarà possibile accedere al servizio gratuito.

Domenica 11, partiranno invece le vaccinazioni anti Covid19.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’Amministrazione comunale, è in programma per domenica 11 aprile al distretto sanitario di via Cifilanico ed è organizzata in sinergia con la Asl1 che permetterà la vaccinazione dei cittadini già prenotatisi tramite la piattaforma regionale dedicata.

Il personale medico e sanitario e le liste dei cittadini da vaccinare verranno fornite direttamente dalla Asl.

L’amministrazione, con il prezioso ausilio del gruppo di Protezione Civile Comunale, assicurerà lo svolgimento in piena sicurezza di tali attività.

I servizi Asl dedicati alla gestione delle liste stanno provvedendo a contattare gli aventi diritto e a fornire tutti i dettagli utili, inclusi gli orari assegnati a ciascuno degli interessati alla vaccinazione.

“Vaccinarsi è un dovere civico”, il commento del primo cittadino Cesidio Lobene, “un obbligo morale e per questo diamo la possibilità a tutti di accedere a questo servizio, consapevoli che rispetto delle regole e il vaccino sono l’unica via d’uscita per tornare alla libertà”.