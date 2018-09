Weekend all’insegna del judo e karate ad Avezzano con i corsi dei tecnici della nazionale italiana

Avezzano. Un weekend all’insegna del judo e del karate di eccellente spessore tecnico quello scorso ad Avezzano. I due tecnici della nazionale italiana di Karate e di Judo, rispettivamente Massimo Portoghese e Francesco Bruyere, infatti, si sono ritrovati tutti e due sul tappeto del PalawinnerTeam di Avezzano dove hanno tenuto un corso d’aggiornamento per tecnici che è durato tutta la giornata di sabato.

“Un evento eccezionale”, hanno commentato i vertici della federazione Fijilcam Abruzzo, “poiché non è mai successo avere contemporaneamente due tecnici della nazionale a disposizione”.

All’evento hanno partecipato oltre 100 atleti e tecnici di livello regionale provenienti da tutto Abruzzo. La giornata è stata suddivisa tra la mattina e il pomeriggio per poter affrontare ed analizzare le ultime tendenze tecniche. Nella mattinata, in particolare, il professore della facoltà di Scienze Motorie all’università dell’Aquila e specialista in medicina dello sport, Marco de Angelis, ha trattato le nuove metodologie dell’allenamento della forza.

“Hanno riportato le metodologie tecniche che hanno potuto affinare con la loro esperienza” ha commentato il vicepresidente Fijilkam, Lidio Falcone, “soprattutto per quanto riguarda il lavoro con i giovani”.