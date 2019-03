Week end grasso ricco di appuntamenti nella Marsica, ecco tutti gli appuntamenti di carnevale per oggi e domani

Avezzano. Week end grasso ricco di appuntamenti nella Marsica. Il carnevale si festeggerà in tutto il territorio con eventi per grandi e piccoli. Questo pomeriggio si terrà la 37esima edizione del carnevale di Luco dei Marsi con la tradizionale sfilata che attraverserà le strade del paese. Previste misure di sicurezza come divieto di alcolici e di bombolette spray. con decine di carri e centinaia di persone in maschera.

A Sante Marie a partire dalle 15.30 festa di carnevale con la riserva naturale grotte di Luppa all’insegna del divertimento: sfilata per le strade del paese e poi pomeriggio in musica alla sala don Beniamino. Questo pomeriggio festa di carnevale anche nella parrocchia dello Spirito Santo di Avezzano con l’azione cattolica. A partire dalle 15 pomeriggio in allegria con i giovani e giovanissimi del quartiere. In programma giochi, dolci tipici e tante sorprese. Domani “Carnival Party” a Pescina a partire dalle 15 con la musica di dj Alessandro Ciaglia e dj Venanzio, la voce di Valerio Collalto e animazione per i bambini a cura del “Mondo della Baby Art” di Elettra Di Stefano e spettacoli di magia di mago Pablo.

Ad Avezzano in piazza Risorgimento, a partire dalle 15.30, musica, animazione, festoni e coriandoli coloreranno il pomeriggio dei bambini mascherati organizzato dall’amministrazione comunale di Avezzano e dall’assessorato alla Cultura guidato da Pierluigi Di Stefano. E’ prevista la sfilata delle principesse Disney, la baby dance con le mascotte dei cartoni animati, il laboratorio di bolle di sapone, con la fatina Bollicina che insegnerà ai bambini, e dalle 16 alle 18, la magia delle bolle, per poi finire con le sculture di palloncini. La Pro loco di Carseoli, insieme alle Pro loco della Piana del Cavaliere, sempre per domani ha messo su il Carnevale 2019 con una sfilata dei carri allegorici per le strade del paese e festa in piazza con i dolci tipici. A Tagliacozzo il carnevale andrà in scena domani pomeriggio con la tradizionale sfilata delle ironiche maschere che partiranno alle 14.30 da campo Boario. Grandi e bambini raggiungeranno poi il centro città dove ci sarà musica e dolci per tutti.