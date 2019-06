W la festa della Repubblica. W il 2 giugno

Avezzano. La Marsica festeggia la Repubblica italiana. Questa mattina, in diversi comuni del territorio, si terranno celebrazioni per ricordare questo importante giorno per l’intero Paese. Il sindaco di Avezzano, Gabriele De Angelis, si incontrerà con le associazioni d’arma e i cittadini in piazza Matteotti alle 10.30 e in corteo raggiungerà i monumenti ai caduti del mare e ai caduti di tutte le guerre per un momento di raccoglimento e un omaggio floreale.

A Celano il primo cittadino Settimio Santilli, insieme alle associazioni della città, prenderà parte alla messa nella chiesa di San Giovanni e poi accoglierà i diciottenni in Comune per l consegna della Costituzione. Subito dopo deporrà una corona al monumento ai caduti in piazza IV Novembre.

A Tagliacozzo alle 17 l’amministrazione comunale renderà omaggio ai caduti di tutte le guerre con una corona. Consegna della Costituzione per i diciottenni anche ad Aielli dove alle 11 ci sarà un momento di raccoglimento davanti al monumento per le vittime dei conflitti bellici e subito dopo la cerimonia con i giovani. Il sindaco di San Benedetto Quirino D’Orazio, a partire dalle 10.30, consegnerà ai ragazzi che hanno raggiunto la maggiore età una copia della Costituzione Italiana e poi renderà omaggio ai caduti per la patria.