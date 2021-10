Vuoi trovare il corso di formazione adatto a te? Sei in graduatoria per insegnare? Ecco l’open day di FormAbruzzo

Vuoi trovare il corso di formazione adatto a te? Vuoi entrare nel mondo del lavoro? Sei in graduatoria per l’insegnamento e hai necessità di punteggio? Allora non perdere l’open day di FormAbruzzo, l’ente di formazione della città è attivo da più di dieci anni sul territorio.

L’appuntamento è per venerdì, a partire dalle 17,30, nella sede in via Falcone 5, ad Avezzano, nell’ex galleria Saila (Corridoio Giallo).

Per l’occasione FormAbruzzo spegnerà dieci candeline e festeggia gli anni di successi con un evento in cui la parola d’ordine è formazione.

Un lungo percorso messo in piedi grazie al lavoro di professionisti che ha raggiunto numerosi obiettivi protagonisti della giornata di open day in agenda. Nella sede di Avezzano saranno aperte le porte a tutti coloro che vorranno saperne di più su FormAbruzzo e che vorranno festeggiare insieme a tutto lo staff i traguardi raggiunti.

FormAbruzzo, ente accreditato con la Regione Abruzzo e con l’Università degli studi di Perugia, sede accreditata con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili tramite Trasfoservice, vanta la certificazione di qualità ISO 9001.

FormAbruzzo, centro autorizzato EIPASS, dà anche la possibilità di sostenere esami per le certificazioni informatichesia in sede che comodamente a casa propria. Offre supporto su aggiornamento periodico dei punteggi nelle graduatorie del personale della scuola, come docenti in Gps e personale Ata.

A breve saranno avviate le lezioni per i corsi più richiesti, come quello Oss, quello per operatore amministrativo segretariale e assistente all’autonomia e alla comunicazione dei disabili. Sono pochi i posti ancora disponibili. Approfittate di questo open day per assicurarvi il vostro banco!

