Vuoi diventare assistente all’autonomia e alla comunicazione dei disabili? Con FormAbruzzo puoi!

Avezzano. Vuoi diventare un assistente all’autonomia e alla comunicazione dei disabili? FormAbruzzo propone il corso che fa per te!

Un ruolo e una figura ricercatissima che facilita l’integrazione degli alunni disabili, che ha come obiettivo quello di supportare e stimolare l’autonomia e la socializzazione con il gruppo della classe. L’assistente all’autonomia migliora l’apprendimento, la vita di relazione e la partecipazione alle diverse attività scolastiche. Opera in sinergia con le altre figure educative e assistenziali, sulla base del Piano educativo individualizzato.

L’assistente all’autonomia non è la persona deputata ad assistere i bambini disabili nei bisogni materiali ma è una figura professionale che segue il bambino/ragazzo nel suo percorso scolastico e post scolastico. È la figura che affianca l’insegnante di sostegno e lavora seguendo programmi sulla base della didattica dello sviluppo sociale e cognitivo.

FormAbruzzo, ente di formazione con sede ad Avezzano, organizza un corso, dalla durata di 500 ore in aula our 150 ore da svolgere come tirocinio in scuole pubbliche o private, enti o altre attività lavorative e professionali che abbiano attinenza con il percorso formativo intrapreso.

L’assistente all’autonomia e alla comunicazione dei disabili può operare anche in ambito domiciliare, semi-residenziale o residenziale e può accompagnare e consolidare il percorso dell’alunno verso l’autonomia dello studio.

Inoltre svolge la propria attività come libero professionista o come dipendente di soggetti pubblici e privati che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi.

Il corso, riconosciuto dalla Regione Abruzzo, rilascia un attestato che è valido su tutto il territorio nazionale e permette la partecipazione a concorsi con relativo certificato. L’ente, una volta terminato il corso, rilascerà un documento di formalizzazione degli apprendimenti, con indicazione del numero di ore di effettiva frequenza. Per accedere all’esame finale è necessario aver frequentato almeno il 70% delle ore complessive del corso formativo.

Tra i requisiti obbligatori di accesso al corso sono necessari il diploma di scuola secondaria di secondo grado, la conoscenza della lingua italiana, almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, per i cittadini stranieri, mentre i cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l’intera durata del percorso o dimostrazione della attesa di rinnovo, documentata dall’avvenuta presentazione della domanda del titolo di soggiorno.

Cosa aspetti? FormAbruzzo sta completando le classi… aggiudicati il tuo banco! Con FormAbruzzo andrai ad acquisire nozioni e pratiche grazie alla professionalità e all’esperienza del personale docente, che metterà a tua completa disposizione tutta la sua formazione e dedizione!

