Vuoi comunicare meglio quello che fai? questo potrebbe interessarti…

Avezzano. Vuoi dare nuovo slancio all’immagine locale della tua attività? O magari lavori come dipendente e ti piacerebbe essere più efficace nella comunicazione verso colleghi, clienti, fornitori? Beh, allora non puoi perdere il primo (per)corso sperimentale della LIVE Academy in partenza il 30 novembre.Un ciclo di 3 incontri che ti permetterà in maniera concreta, attraverso un sacco di esempi e poca teoria, di apprendere le basi della scrittura efficace.

Scrivere una proposta di vendita, una mail di lavoro, un comunicato per un evento o una promo dei tuoi prodotti/servizi non sarà più un problema! Non ti promettiamo di farti diventare un mago del marketing, ma di indicarti strumenti e tecniche da applicare fin da subito per fare la differenza rispetto ai tuoi concorrenti locali!

PER APPROFONDIRE:

LIVE Academy Corso di Comunicazione Digitale

Un laboratorio dove entrare in contatto con strumenti e metodi di comunicazione concreti. Il primo corso affronterà il mondo della comunicazione digitale da tre punti di vista differenti.

Il primo, quello giornalistico. Un rapido excursus sull’evoluzione del giornalismo negli ultimi anni e poi subito giù a testa bassa, a lavorare su selezione delle fonti, titoli, news, comunicati stampa, da pubblicare online subito, con gli strumenti che offre oggi il web.

Il secondo, quello tecnico. Dalla grafica e dal design della pagina (oggi una comunicazione non visuale non è una comunicazione!) alle tecniche basilari per far piacere i propri contenuti ai motori di ricerca (oggi un contenuto non ottimizzato per Google non è un buon contenuto!).

Il terzo quello della scrittura persuasiva (o copywriting, come dicono i fighi!). L’importanza delle parole finalizzate al conseguimento di un obiettivo: che sia di vendita, di promozione, di negoziazione…La differenza tra scrittura creativa e scrittura efficace sta tutta nel risultato!

Per avere maggiori dettagli: